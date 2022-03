Wolfratshausen: Spendensammlung für Brody übertrifft alle Erwartungen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Freude am Geben: Unentwegt kamen Bürger, um Hilfsgüter für Brody zu spenden. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Stadt Wolfratshausen und ihre Bürger zeigen ihr großes Herz: Die Spendensammlung für Brody in der Ukraine übertrifft alle Erwartungen.

Wolfratshausen – Für das Wochenende hatte die Stadt Wolfratshausen eine Spendensammlung für Brody in der West-Ukraine organisiert. Seit Jahren sind die beiden Kommunen in tiefer Freundschaft verbunden. Als die Ukrainer nun um Unterstützung riefen, ließen sich ihre Freunde in Oberbayern nicht lange bitten. Die Menschen kamen in Scharen und brachten dringend benötigte Sachen wie Socken, Handtücher, Hygieneartikel und Medikamente vorbei. Mit solch einem Ansturm hatten selbst die Organisatoren nicht gerechnet.

Fast im Minutentakt kommen Bürger zur Sammelstelle am Hatzplatz, schwer beladen mit Tüten, Kisten und Taschen. „Gibt es sonst noch etwas, was ich tun kann, was ihr brauchen könnt?“ – das ist die am häufigsten gestellte Frage. „Ich musste selbst vor vielen Jahren mit zwei Kindern und zwei Koffern in der Hand flüchten“, begründet die 65-jährige Margit Ramminger aus Geretsried ihr Kommen. „Im Gegensatz zu den Menschen, die jetzt unsere Unterstützung brauchen, sind wir doch reich“, ergänzt die Wolfratshauserin Sylvia Metz (63).

„Es ist alles so nah, so greifbar geworden“

Krieg, Flucht und Vertreibung hat Jürgen Sollinger glücklicherweise nicht erleben müssen, dennoch wollen er und seine Familie ihren Beitrag leisten. „Es ist alles so nah, so greifbar geworden“, sagt er und übergibt Wolfratshausens Geschäftsleiterin Kirsten Vogler eine Tasche mit Decken.

Hinter ihr im Lager sind etwa 15 bis 20 Mitglieder der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen, der Feuerwehr Weidach und des Asylhelferkreises Wolfratshausen damit beschäftigt, die gespendeten Sachen zu sortieren. An der Wand stehen Kisten, darüber kleben Packzettel: Handtücher, Erste-Hilfe-Sets, Bettwäsche, Schuhe. Plötzlich kommt eine Gruppe Syrer, reiht sich ein, reicht Kisten weiter, beginnt umzupacken. „Wir haben das Grauen des Kriegs erlebt, keiner sollte so etwas erleben müssen“, sagt Hassan Mansour, der selbst vor Jahren als Flüchtling aus der völlig zerbombten Stadt Aleppo nach Wolfratshausen kam. „Jetzt wollen wir helfen.“

Viele fleißige Helfer: Gemeinsam werden die gespendeten Sachen sortiert und umverpackt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Bürgermeister will sich vor Ort selbst ein Bild machen

Stunden später platzt das Lager beinahe aus allen Nähten. „Ich hatte mich zuerst gefragt, ob wir die drei Lkw voll bekommen“, staunt Ines Lobenstein, Angehörige des städtischen Krisenteams, des Asylhelferkreises und der Caritas. Letztere hat einen der Transporter zur Verfügung gestellt. Spontan fragt sie einen Spender: „Sie haben nicht noch zufällig einen Lkw zu Hause?“ Hat er nicht, leider. Dafür weiß Bürgermeister Klaus Heilinglechner Rat. Er hätte noch eine Option auf einen Sattelschlepper inklusive Fahrer. Das Stadtoberhaupt wird selbst am Lenker eines der drei zur Verfügung gestellten Laster sitzen, ebenso wie Robert Klingel von der DLRG, Peter Lobenstein, Robert Buxbaum, Kommandant der Weidacher Wehr, und Arndt Bertleff.

Bertleff ist Geschäftsführer der Firma Bau Wärme Service. Er hatte sich mit einem seiner 7,5-Tonner bei den Helfern gemeldet und zudem aus dem Budget, das ihm seine Firma zur Verfügung gestellt hat, Hilfsgüter eingekauft. Angst, dass ihm auf der Fahrt etwas passieren könnte, hat er weniger. „Nur ein bisschen davor, was man für Bilder vor Augen hat, wenn man wieder zurück ist.“

Genau das ist einer der Punkte, warum Heilinglechner sich als Fahrer zur Verfügung stellt. „Ich kenne die Menschen in Brody, es ist mir ein persönliches Anliegen, hier mitzuhelfen.“ Zudem möchte er sich selbst einen Eindruck verschaffen. Heilinglechner wird bis zum polnisch-ukrainischen Grenzübergang Uhryniw fahren. Hier werden die Hilfsgüter in einen aus Brody kommenden Lkw umgeladen. „Man wird sehen“, sagt der Rathauschef, „wie alles abläuft und kann dann besser einschätzen, wie wir die Menschen dort weiter unterstützen können.“

