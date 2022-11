Marine-Soldaten als Paten für Wolfratshauser Kinderspielplatz? Grünen-Rat rümpft die Nase

Von: Carl-Christian Eick

Ein Piratenschiff bildet das Herzstück des neu gestalteten Kinderspielplatzes im Wolfratshauser Stadtteil Farchet. Doch den kleinen Seeräubern fehlt noch eine Piratenfahne. © Hermsdorf-Hiss

Ein Marine-Boot könnte Pate für ein Piratenschiff werden, das auf einem Kinderspielplatz in Wolfratshausen steht. Ein Grünen-Stadtrat runzelt die Stirn.

Wolfratshausen – Rund 65 000 Euro investierte die Stadt in die Neugestaltung des Spielplatzes an der Mehrzweckhalle im Ortsteil Farchet. Doch bis auf den Tag fehlt ein wichtiges Detail: Die Totenkopf-Fahne fürs hölzerne Piratenschiff. Nun hat Stadträtin Gerlinde Berchtold (SPD) die Initiative ergriffen. Doch ihr Vorstoß löste bei einem ihrer Amtskollegen Stirnrunzeln aus.

Für die Neugestaltung des Spielplatzes hatte sich wie berichtet eine Mütter-Initiative, angeführt von Carolin Mayer und Daniela Ruben, stark gemacht. 2018 begannen die Planungen, kürzlich wurde der neugestaltete Spielplatz eingeweiht. Das Herzstück bildet ein hölzernes Piratenschiff mit Masten, Rutsche und Kletternetz. Doch bis dato müssen die kleinen Seeräuber ohne die auf den Weltmeeren gefürchtete Totenkopf-Fahne in See stechen.

Wolfratshausen: SPD-Stadträtin Berchtold fühlt bei Korvettenkapitän vor

Das kann nach Meinung von Gerlinde Berchtold so nicht weitergehen. Sie besuchte im August gemeinsam mit einem guten Dutzend Wolfratshauser die „Oste“, ein Flottendienstboot der Deutschen Marine (wir berichteten). Seit 2003 ist die Flößerstadt offizieller Pate der jeweiligen 36-köpfigen Besatzung des im Juni 1988 in Dienst gestellten Boots. Die Patenschaft besiegelten der damalige Korvettenkapitän Ingo Wolf sowie der damalige Bürgermeister von Wolfratshausen, Reiner Berchtold, anlässlich der 1000-Jahr-Feier der Loisachstadt. Zuvor war die Kommune Pate der S 47 „Jaguar“, ein Marine-Schnellboot, das im September 2000 ausgemustert wurde.

„Oste“: Wappen des Marine-Boots zeigt Igel, Anker und Blitz

Reiner Berchtolds Ehefrau ergriff in Eckernförde an der Ostsee die Gelegenheit beim Schopfe und hakte bei Korvettenkapitän Sebastian Westphal, Kommandant der „Oste“, in puncto Piratenfahne nach. Sie habe „mal vorgefühlt“, berichtete Gerlinde Berchtold in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats mit einem Lächeln. Und siehe da: Der Korvettenkapitän sei „nicht abgeneigt“ gewesen. Konkret: Westphal könne sich vorstellen, dass das Patenboot der Flößerstadt „die Patenschaft fürs Piratenschiff“ übernehme. In diesem Deal wäre eine Fahne inkludiert, explizit wäre es eine Fahne mit dem Wappen des Flottendienstboots.

Das Wappen des Flottendienstboots „Oste“ zeigt einen Igel, einen Anker und einen Blitz. © Deutsche Marine

Das Wappen zeigt vor marineblauem Hintergrund einen weißen Igel über einem gelben Anker sowie einem gelben Blitz. Kapitän zur See Johannes Dumrese, Leiter des Pressezentrums der Deutschen Marine und Sprecher des Inspekteurs der Marine, erläutert auf Nachfrage: Der Igel symbolisiere die Verteidigungsbereitschaft, der gelbe Anker mit Blitz sei der Hinweis auf die primäre Aufgabe der „Oste“, das ist die seegestützte elektronische Aufklärung.

Kapitän zur See Dumrese kennt Wolfratshausen recht gut

Dumrese, Jahrgang 1965, kennt Wolfratshausen übrigens recht gut. Nach seiner militärischen Grundausbildung an der Marineschule Mürwik in Flensburg und der seemännischen Ausbildung auf dem berühmten Segelschulschiff „Gorch Fock“ folgte die Ausbildung zum Offizier. Im Anschluss war Dumrese Schiffstechnikoffizier auf der „Jaguar“. Fünf bis sechs Mal, berichtet der Kapitän zur See im Gespräch mit unserer Zeitung, habe er mit der „Jaguar“-Besatzung Wolfratshausen besucht. In Erinnerungen geblieben sind ihm unter anderem eine Floßfahrt, ein Abstecher aufs Oktoberfest – „und vor allem die große Gastfreundschaft der Stadt und der Wolfratshauser Bürgerinnen und Bürger“.

Zum „Igel“, der vor gut 35 Jahren den Weg auf das Wappen fand, ergänzt Kapitänleutnant Karsten Bammann, Dienststellenleiter der „Oste“: Laut mündlicher Überlieferung „liegt der Ursprung in der alten plattdeutschen Fabel vom Hasen und Igel, in der der scheinbar unterlegene Igel mit Köpfchen und Raffinesse den überlegenen Hasen schlägt“. Da die „Oste“ als Aufklärungseinheit der Marine „nicht über schwere Waffen verfügt und wir unseren Auftrag mit spezieller Sensorik erfüllen, liegt eine gewisse Parallelität zur Fabel nahe“, so Bammann.

Grünen-Stadtrat reagiert skeptisch auf Vorstoß

Rathauschef Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) bot Berchtold in der Sitzung des Bauausschusses an, sich in Sachen Patenschaft „gerne mal“ mit Korvettenkapitän Westphal zu unterhalten. Skeptisch reagierte indes Dr. Hans Schmidt auf die Idee der SPD-Stadträtin. Dass ein Marineboot der Pate „für einen Kinderspielplatz wird“ – mit diesem Gedanken kann sich der Grünen-Politiker noch nicht recht anfreunden.

Vorab jedweder Entscheidungen in der Causa Patenschaft/Piratenschiff betonte Bürgermeister Heilinglechner, dass auf der Fahne „ein Igel“ zu sehen sei. Das possierliche Stacheltierchen ist auf dem „Oste“-Wappen gänzlich unbewaffnet abgebildet. (cce)

„Oste“-Besatzung besucht Wolfratshausen Seit 2003 pflegt die Stadt Wolfratshausen eine Patenschaft mit dem Flottendienstboot „Oste“ der Deutschen Marine. Anlässlich des Christkindlmarkts besucht eine Delegation von elf Matrosen vom 24. bis 28. November die Flößerstadt. Das gab Rathauschef Klaus Heilinglechner in der jüngsten Stadtratssitzung bekannt. „Die Delegationsmitglieder betreiben zusammen mit der Gebirgsschützenkompanie Wolfratshausen einen Verkaufsstand auf dem Christkindlmarkt.“ Für den Besuch der Teil-Besatzung der „Oste“ hat die Stadtverwaltung laut Bürgermeister ein kleines Programm organisiert. (cce)

