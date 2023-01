„Werden Euch vermissen“: Drei Seelsorger verabschiedet - sie hinterlassen große Lücken

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Jaime-Pasqual Hannig erhielt nach der Darbietung seines Wolfratshausen-Songs Standing Ovations vom begeisterten Publikum. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Gleich drei Seelsorger wurden in Wolfratshausen verabschiedet: Diakon Christian Horak, Pastoralreferentin Gabriele Seidnader und Kaplan Jaime-Pasqual Hannig.

Wolfratshausen – Der Tenor war eindeutig: „Eigentlich wollen wir gar nicht, dass Ihr geht. Wir werden Euch vermissen.“ Mit einem Gottesdienst und einer anschließenden Feier wurden Kaplan Jaime-Pasqual Hannig, Pastoralreferentin Gabriele Seidnader und Diakon Christian Horak im Pfarrheim St. Josef der Arbeiter unter großer Anteilnahme der Gemeindemitglieder und Vertretern verschiedener Einrichtungen verabschiedet. Der Grund für den Weggang des Trios ist der neue Stellenplan für hauptamtliche Seelsorger. Damit will die Kirche die schwindenden Personal-Ressourcen auffangen.

Wolfratshausen: Verabschiedung von Seelsorgern - Grund ist neuer Stellenplan der Kirche

Alle drei traten bereits zu Jahresbeginn neue Einsatzstellen an. Hannig wurde als Pfarrvikar in den Pfarrverband München-Westend mit vier Kirchen versetzt. Seidnader übernimmt im Nordlandkreis die Krankenpastoral mit Dienstsitz an der Kreisklinik. Horak wechselt in die Seniorenpastoral mit Sitz im Geretsrieder Haus Elisabeth. „Sie gehen weg“, so Stadtpfarrer Gerhard Beham. „Die Weite ist aber subjektiv. Die längste Reise stellt nämlich die nach innen dar. Wenn man Altes loslässt, um Neues anzupacken.“ Jedoch sei man dabei nicht alleine: Gott ist bereits da.

Sagten gemeinsam Servus: (v. li.) Christian Horak, Gabriele Seidnader und Jaime-Pasqual Hannig. Letzterer erhielt nach der Darbietung seines Wolfratshausen-Songs Standing Ovations vom begeisterten Publikum. © sabine Hermsdorf-Hiss

Dass die drei Seelsorger große Lücken hinterlassen, kam in jeder der Reden zum Ausdruck. Egal ob bei der Firmvorbereitung, den Exerzitien, Gottesdiensten, Kinderbibeltagen oder während der Pandemie: „Zusammen sind wir so manches Mal völlig neue Wege gegangen. Ihr habt Euch den Anforderungen gestellt, Chancen ergriffen“, waren sich Beham, die Pfarrgemeinderatsmitglieder Barbara Holthaus, Astrid Leinhas-Grosch, Sissy Mayrhofer sowie Thomas Erhard, Vorsitzender der Kolpingfamilie Waldram, einig. „Ihr gabt Impulse, um als Gemeinde und Stadtkirche zusammenzubleiben.“

Die evangelische Pfarrerin Elke Eilert, die mit ihrem Kollegen Florian Gruber zur Verabschiedung gekommen war, betonte die gute Zusammenarbeit zwischen den Seelsorgern. „Ich verbinde viele schöne Erinnerungen damit, und hatte eigentlich gehofft, dass es so bleibt, bis ich in Rente gehe.“

Abschied von Seelsorgern in Wolfratshausen: Pina-Colada-Song kurzerhand umgedichtet

Das gute Verhältnis zueinander auf allen Ebenen unterstrichen persönliche Lieder mit Mark Ehlers am Klavier, Julius Lehmann (15) an der Posaune und Christian Lehmann, der den Gesang übernahm, ein Quiz, zahlreiche Showeinlagen sowie humorvolle Geschenke.

Hannig verabschiedete sich ebenfalls mit einem Lied. Er dichtete den Pina-Colada-Song von Rupert Holmes kurzerhand um. „Die erste Kaplan-Stelle, die du nie vergisst“, lautete die erste Zeile, um später mit den Worten „Stadtkirche Wolfratshausen, du Traum im Voralpenland, zwischen Isar und Loisach, ja da passiert allerhand...“ in den Refrain überzugehen. Nach der offiziellen Verabschiedung ließen sich es die Gäste nicht nehmen, „ihren“ drei Seelsorgern noch einmal persönlich die Hand zu schütteln, wobei auch einige Tränchen flossen. Von Sabine Hermsdorf-Hiss

