Der Bauausschuss beschließt: 628 Straßenlampen werden auf LED umgerüstet

Von: Dominik Stallein

Neueste Technik: 628 Straßenlampen im Stadtgebiet werden auf LED-Technik umgerüstet. © dpa

LED-Lampen verbrauchen erheblich weniger Energie. Daher hat die Stadt beschlossen, sie flächendeckend zum Einsatz zu bringen.

Wolfratshausen – 628 Straßenlampen im Stadtgebiet sollen in naher Zukunft auf LED-Technik umgerüstet werden. Zudem wird die Helligkeit in der Nacht auf 50 Prozent gedimmt. Das beschloss der Bauausschuss des Stadtrats in seiner jüngsten Sitzung einstimmig. „Wir sind damit ein Vorreiter im Landkreis“, freute sich Grünen-Stadtrat Dr. Hans Schmidt über die Entscheidung. Wolfratshausen sei nach Abschluss der Maßnahme die erste Kommune, die ihre komplette Straßenbeleuchtung ausgetauscht hat. „Das ist eine tolle Nachricht. Ich danke der Verwaltung dafür“, so Schmidt.

Nachts strahlen die Lampen nur halb so stark

Sein Fraktionskollege Rudi Seibt teilte zwar die Freude. „Aber ich bin gespannt, ob dann auch sinnvoll umgerüstet wird.“ Ihn treiben die Fragen nach der Lichtfarbe, dem Weißton und zusätzlicher Zählertechnik für die Dimmfunktion um. Bürgermeister Rathauschef Klaus Heilinglechner konnte darauf aus dem Stegreif keine Antwort geben, versprach aber, dem nachzugehen.

Auf die Forderung Seibts, zwischen 22 und 5 Uhr die Helligkeit nicht auf die Hälfte, sondern auf ein Fünftel herunterzudrehen, erwiderte der Rathauschef: „Wir müssen bestimmte Bereiche ausleuchten.“

Die Kosten für den Umbau der 628 Straßenlampen auf LED belaufen sich laut einem Angebot der Bayernwerk AG auf rund 250 000 Euro. Nach dem einstimmigen Beschluss des Ausschusses wird der Bürgermeister nun den Energiedienstleister mit dem Umbau beauftragen.

