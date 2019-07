Stadt will fünf Platanen fällen – Bürger protestieren

Die Stadt Wolfratshausen will an der Kreuzung Sauerlacher Straße/Moosbauerweg fünf Platanen fällen. Nun formiert sich Widerstand aus der Bürgerschaft.

Wolfratshausen– Wenn Neithard Camby aus der Fensterfront seines Optikergeschäftes blickt, sieht er auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine Baumreihe. Die Gewächse und die kleine Grünfläche an der Sauerlacher Straße schaffen trotz der vielen Autos an der Hauptverkehrsader ein bisschen natürlichen Flair. Dieses sieht der Unternehmer aber in großer Gefahr. Fünf der Bäume müssen für den Ausbau der Kreuzung gefällt werden.

Wie Bauamtsleiterin Susanne Leonhard erklärt, wird die Kreuzung Sauerlacher Straße/Moosbauerweg demnächst um eine Abbiegespur erweitert. Die Bäume, die direkt an der Straße stehen, sind einer breiteren Fahrbahn im Weg. „Die Fällung der fünf Bäume ist unvermeidbar für diese Maßnahme“, sagt Leonhard. Bis es soweit ist, wird aber noch einige Zeit vergehen. „Der Bebauungsplan für dieses Areal ist derzeit noch nicht einmal rechtskräftig“, erklärt sie. Die Bauamtsleiterin betont, dass die Kommune – wie bei jeder Entnahme von Bäumen – eine Ausgleichspflanzung an anderer Stelle vornehmen möchte.

Camby ist mit dem Vorhaben dennoch nicht einverstanden. „Ich denke mir immer wieder, dass das doch eigentlich nicht wahr sein kann.“ Der Geschäftsinhaber befürchtet, dass die derzeit große Welle an Unterstützung für Umweltschutzmaßnahmen wirkungslos bleiben könnte, wenn „regelmäßig sang- und klanglos schöne, tief verwurzelte Bäume wegen Bauarbeiten aufgegeben werden müssen“. Für Camby ist das unverständlich. Ganz Deutschland würde derzeit über Artenvielfalt und den CO2-Ausstoß sprechen, „aber das scheint nur die Bürger zu interessieren und nicht die Entscheidungsträger“.

Er vermutet eine Verbindung zwischen den Fällungen und der geplanten Bebauung des sogenannten Kraft-Areals neben dem Bahnhof – also in Rufweite zur besagten Kreuzung. „Da kommt ein Investor, der dort Wohnungen und Geschäfte bauen möchte – und auf einmal ist es kein Problem, wenn da die Hälfte der Bäume abgeholzt wird.“ Cambys Ziel ist es, die Öffentlichkeit schon jetzt auf die drohende Abholzung aufmerksam zu machen. „Man hat zum Beispiel bei den zwei Linden vor dem Edeka-Laden, nur wenige hundert Meter weiter, gesehen, wie schnell es gehen kann, dass alte, prägende Bäume mir nichts dir nichts ganz plötzlich weg sind“, sagt er. Anders als bei diesen beiden Fällungen, die wie berichtet für große Empörung und eine Trauerfeier mit rund 50 Teilnehmern sorgte, „möchte ich schon im Vorfeld klar sagen, dass diese Maßnahme vielen Wolfratshausern nicht gefällt, bevor es dann wieder zu spät ist.“

Auch Grünen-Stadtrat Dr. Hans Schmidt und seine Frau Lucia machen sich für den Erhalt der fünf Platanen stark. Da die geplante Bebauung auf dem Kraft-Areal deutlich abgespeckt wurde, rechne Verkehrsplaner Helmuth Ammerl damit, dass die innerörtlichen Straßen nicht überlastet werden, so Schmidt. Daher ist die Ausweitung der Straße in seinen Augen nicht notwendig. Auch Umweltschutzgründe würden gegen die Fällung sprechen. „Im Zusammenhang mit der Klimakrise sollten wir es unterlassen, große Bäume willkürlich zu fällen“, schreibt das Ehepaar Schmidt in einem Brief an das Bauamt der Stadt Wolfratshausen.

Dominik Stallein