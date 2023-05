Stadtbus: Gratis-Tickets für Schüler gestrichen - doch es gibt auch eine gute Nachricht

Von: Carl-Christian Eick

Teilen

Wolfratshauser Schüler bekommen ab sofort keine Gratis-Tickets mehr für den Stadtbus. Bürger, die älter als 65 Jahre sind, dürfen den Stadtbus aber weiterhin kostenlos nutzen. Das entschied der Stadtrat. © Hermsdorf-Hiss/Archiv

Der Wolfratshauser Stadtrat hat die Gratis-Schülerbeförderung mit dem Stadtbus gestrichen. Aber laut Bürgermeister Klaus Heilinglechner gibt es auch eine gute Nachricht.

Wolfratshausen – Die nicht öffentliche getroffene Entscheidung des Stadtrats, die Bürgermeister Klaus Heilinglechner in der jüngsten Sitzung des Gremiums bekannt gegeben hatte, löste unter anderem in sozialen Netzwerken negative Reaktionen aus: Wolfratshauser Schüler können den Stadtbus nicht mehr kostenlos nutzen (wir berichteten). Der Rathauschef erläutert auf Nachfrage unserer Zeitung den Hintergrund des Beschlusses – und ordnet ihn ein.

Stadtbus: Gratis-Tickets für Schüler gestrichen - doch es gibt auch eine gute Nachricht

Im Sommer 2020 kamen die Stadträte zu dem Schluss: Um den Öffentlichen Personennahverkehr, konkret den Stadtbus zu beflügeln, dürfen alle Schülerinnen und Schüler, die in der Flößerstadt wohnen und keinen Anspruch auf das 365-Euro-Ticket haben, den Stadtbus gratis nutzen. „Das war eine mehr als freiwillige Aufgabe der Kommune“, betont der Bürgermeister. Für 2021 stellte der Stadtrat 130 000 Euro im Haushalt bereit, laut Heilinglechner wurden aber nur 6100 Euro von dieser Summe abgerufen. Das heißt: Rund 450 Schülerinnen und Schüler nutzten die Offerte – „die Nachfrage war also nicht so wild“. In der Folge reduzierten die Mandatsträger den Zuschussbetrag im städtischen Etat auf zuletzt 3600 Euro im vergangenen Jahr. Wie viel Geld tatsächlich 2022 für Freifahrten mit dem Stadtbus ausgegeben worden ist, steht noch nicht fest.

Keine Gratis-Tickets mehr für Wolfratshauser Schüler: Beschluss fiel einstimmig

Im Zuge der jüngsten Haushaltsberatung kam das Thema hinter verschlossenen Türen auf die Tagesordnung. Zu diesem Zeitpunkt lag eine Mahnung der Rechtsaufsicht des Landratsamts auf dem Tisch. Angesichts von geplanten Millionen-Investitionen für die Generalsanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg und für die Modernisierung der zwei Feuerwehrgerätehäuser warnte die Rechtsaufsicht vor einer „verdeckten Überschuldung“ der Kommune. Wolfratshausen müsse dringend „Maßnahmen zur Verbesserung und Stabilisierung des Verwaltungshaushalts treffen“.

Ergo kamen alle freiwilligen Aufgaben der Stadt auf den Prüfstand. Die Konsequenz: Unter anderem bekommen Vereine nicht mehr so voluminöse Finanzspritzen – und die kostenlose Beförderung von Schülern mit dem Stadtbus strich der Stadtrat komplett. „Es war ein einstimmiger Beschluss“, sagt der Rathauschef. Er ergänzt, dass die Ausgabe der Einzeltickets, die nicht auf digitalem Weg versendet werden dürften, mit „einem wahnsinnigen Verwaltungsaufwand verbunden war“. Unter anderem mussten die jungen Wolfratshauser den Mitarbeitern im Bürgerbüro in jedem Einzelfall mit ihrem Schülerausweis belegen, dass sie zum Kreis der Nutznießer der Gratisfahrkarte zählen.

Stadtbus: Wolfratshauser, die älter als 65 Jahre sind, bekommen weiterhin kostenlose Fahrscheine

Der Stadtrat sei der Meinung, dass es den Eltern „zuzumuten ist“, das Stadtbusticket (der Fahrpreis liegt zwischen 1,80 und 3,80 Euro) aus der eigenen Tasche zu bezahlen. Beschwerden, das betont Heilinglechner, seien im Rathaus bislang nicht eingegangen. Er gibt in diesem Kontext auch zu bedenken, dass das neue 49-Euro-Ticket, das zur Nutzung aller Busse und Bahnen im Nah- und Regionalverkehr berechtigt, mutmaßlich „für viele Schüler viel besser ist“ als eine Wochen- beziehungsweise Monatskarte für den Stadtbus.

Eine gute Nachricht gibt’s für alle Wolfratshauser, die älter als 65 Jahre sind. Sie bekommen weiterhin für Stadtbusreisen durch die Loisachstadt kostenlose Einzelfahrscheine. Voraussetzung: Die Senioren lassen sich im Bürgerbüro registrieren. Im Gegenzug erhalten sie Tickets für bis zu 40 Fahrten. Nachschub erhalten die Senioren im Umfang der im Bürgerbüro zurückgegebenen Karten.

Die Entscheidung mit Blick auf die Schülerbeförderung muss nicht in Stein gemeißelt sein, so Bürgermeister Heilinglechner. „Wenn der Stadtrat das möchte, kommt das Thema auf die Tagesordnung und wird dann erneut diskutiert.“ (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.