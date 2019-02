Wolfratshausen Stadtmanager hat ein neues Domizil

Dr. Stefan Werner und seine Mitarbeiter beziehen den Boodevaar-Turm. Umbau und Einrichtung kosten 180 000 Euro.

Wolfratshausen – Der Stadtmanager hat einen neuen Arbeitsplatz. Seit Weihnachten residiert die Stabsstelle Stadt- und Veranstaltungsmanagement, Wirtschaft und Touristik im ehemaligen Boodevaar-Turm am Loisachufer 2. Zuvor waren die fünf Mitarbeiter im Dachgeschoss des Rathauses untergebracht. Bei einem Rundgang durch die neuen Räumlichkeiten erklärt Stabsstellenleiter Dr. Stefan Werner die Vorteile des neuen Domizils.

Die Kommune hat die rund 190 Quadratmeter große Immobilie Anfang 2018 gekauft. Auf drei Stockwerken verteilen sich die Arbeitsplätze der Stabsstellenmitarbeiter. „Wir haben hier vielfältige Möglichkeiten, mit dem Bürger ins Gespräch zu kommen“, nennt Werner eines der wichtigsten Argumente für den Umzug. Er steht vor der Fensterfront im Erdgeschoss. Dort hängen ein Info-Board und Plakate, die auf die Bürgerbeteiligung und das Kulturprogramm in Wolfratshausen hinweisen. In der Mitte des Raums steht ein Konferenztisch mit acht Stühlen. An der Wand hängt ein großer Flachbildschirm-Fernseher. „Hier unten können wir Bürger oder Bürgergruppen empfangen“, erklärt Werner die Funktion des Zimmers. „So etwas hat für uns am alten Arbeitsplatz gefehlt.“ Auch Lehrgänge, kleine Info-Veranstaltungen oder Ausstellungen – „zum Beispiel mit Ergebnissen der Bürgerbeteiligung“ – kann sich Werner in dem hellen Konferenzraum vorstellen.

Im Stockwerk darüber sind die Arbeitsplätze der Touristik-Stelle untergebracht. In einem hellen Büro mit weißem Mobiliar arbeiten Gisela Gleißl, Laura Schniotalle und eine Praktikantin, die die Social-Media-Präsenz der Stadt Wolfratshausen betreut. Gegenüber findet man das Büro von Stefan Werner. An der Wand hängt eine große Luftaufnahme von Wolfratshausen. „Welche Angebote fehlen Ihnen in der Stadt?“, steht darauf. „Diese Frage ist ja ein Kern meiner Arbeit“, erklärt Werner den Wandschmuck. Im Obergeschoss arbeiten die Kulturmanagerin Marion Klement und Mitarbeiterin Marlene Schretzenmaier.

Für die neue Ausstattung und die Renovierung des imposanten Gebäudes am Loisachufer hat der Stadtrat 180 000 Euro zur Verfügung gestellt. Auch wenn noch nicht alle Rechnungen vorliegen, ist Werner zuversichtlich, „dass wir in diesem Rahmen geblieben sind“. Eine endgültige Abrechnung könne man erst machen, wenn das Gebäude eine neue Küche für die Mitarbeiter im Dachgeschoss bekommen hat. Diese letzten Maßnahmen sollen laut Werner im Februar abgeschlossen werden.

Dass die Stabsstelle langfristig im neuen Domizil bleiben soll, begrüßt Werner. So sei man auch räumlich sehr nahe an einem Zukunftsprojekt: „Wenn das Loisachufer umgestaltet wird, und hier ein schöner Platz entsteht, ist unsere Lage natürlich optimal.“ Auch jetzt schon, nach nur wenigen Wochen, macht sich die neue Bleibe positiv bemerkbar. „Gelegentlich klingeln Bürger, die ein Anliegen haben“, berichtet Stadtmanager Werner. „Wir sind hier viel besser erreichbar. Und können die Gäste nun auch empfangen.“

dst

