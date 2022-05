Stadtkirche muss aufwendig restauriert werden: „Es besteht Handlungsbedarf“

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Ungewohnter Blick: das Kirchenschiff vom Hochaltar aus gesehen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Stadtpfarrkirche St. Andreas in Wolfratshausen wird in Kürze aufwendig restauriert. Zwischenzeitig muss die Kirche gesperrt werden.

Wolfratshausen – Die beiden Gerüste am Haupt- und Nebenaltar sind die ersten Vorboten: Die Stadtpfarrkirche St. Andreas soll in Kürze von Grund auf restauriert werden. Mit im Boot sitzen die Untere Denkmalschutzbehörde sowie das Amt für Denkmalpflege.

„Wir sind schon mitten in den Voruntersuchungen“, sagt Andreas Gams, seit 2017 Verwaltungsleiter der Stadtkirche Wolfratshausen sowie des Pfarrverbands Aufkirchen und zuständig für Bauangelegenheiten. „Jetzt geht es ins Detail.“ Nach einer ersten vorsichtigen Schätzung rechnet Gams mit Kosten von vier bis fünf Millionen Euro. „85 Prozent übernimmt das Erzbischöfliche Ordinariat, 15 Prozent die Pfarrei.“ Im November will man versuchen, in den Vergabeausschuss zu kommen. Der Verwaltungsleiter geht von einer Gesamtbauzeit von vier bis fünf Jahren aus. „Zwischenzeitlich muss die Kirche auch gesperrt werden, beispielsweise, wenn Arbeiten am Stuck stattfinden. Nicht auszudenken, wenn da ein Stück herunterbricht und jemanden trifft.“

Verschoben: Andreas Gams mit dem gelockerten Zerrbalken. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Gotische Kirche ist abgebrannt - Wiederaufbau im barocken Stil

Beim Ortstermin im Gotteshaus findet gerade eine Besprechung zwischen dem Münchner Architekten Martin Spaenle, seinem Mitarbeiter Thomas Höhne und Restaurator Andreas Landskron aus Regensburg statt. Arbeitsproben sollen angelegt, Fassungen auf Schäden untersucht, Listen erstellt und Arbeitsabläufe geregelt werden. Vom Anstrich der Wände bis zur Restaurierung der Skulpturenfassungen muss alles berücksichtigt werden.

Die katholische Pfarrkirche St. Andreas war ursprünglich gotisch. „Dann brannte sie ab“, weiß Spaenle. „Beim Wiederaufbau im barocken Stil wurde der alte Turm wieder mit einbezogen.“ Das bestätigt eine alte steinerne Platte gleich am Eingang. Sie liefert im Autogrammstil die Baugeschichte des Gotteshauses. „Anno Dom 1484: khirchen vnd thürn erpaut“, heißt es hier. Und: „1619: khirchen vnd thürn abgebrunen.“ Kurz übersetzt: 1484 wurden Kirche und Turm erbaut, allerdings brannten beide 1619 während eines großen Feuers im Markt ab. Mit dem Wiederaufbau der Kirche wurde 1621 der Münchner Hofmauermeister Georg Graf betraut. Ein dreischiffiges Langhaus entstand.

Kirche St. Andreas in Wolfratshausen musste immer wieder erneuert werden

1626 weihte der Freisinger Weihbischof Bartholomäus Scholl das noch nicht ganz vollendete Gotteshaus. „Dann kamen die Schweden“, sagt Architekt Spaenle. „Jedoch zündeten sie – im Gegensatz zu den Häusern im Markt – die Kirche nicht an.“ Der Grund: St. Andreas bestand zu diesem Zeitpunkt nur aus dem nackten Kirchengebäude. „Also ohne Innenausstattung und Inneneinrichtung. Das war für die Schweden uninteressant“, sagt Gams.

Verborgen: Hinter dem Altarblatt befindet sich das Theatrum sacrum. © Sabine Hermsdorf-Hiss

1737 mussten die Bauarbeiter erneut anrücken. Ein Blitz hatte in den Pulverturm der Wolfratshauser Burg eingeschlagen, Fenster und Turmkuppel wurden zerstört und mussten erneuert werden. Rund 250 Jahre später, 1981, wurde im Zuge von Umbauarbeiten die Sakristei abgerissen und neu erbaut, der südliche Kircheneingang wurde nach Westen versetzt. „Und jetzt sind wir da“, sagt Gams und lacht.

Vorbereitet: (v. li.) Andreas Landskron, Martin Spaenle und Thomas Höhne. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Theatrum sacrum soll im Zuge der Renovierung wiederbelebt werden

St. Andreas hat eine Besonderheit, die im Zuge der Renovierung zum Leben erweckt werden soll: ein Theatrum sacrum. Um der einfachen Bevölkerung früher die christliche Lehre näher zu bringen, griff man gerne auf bildliche Darstellungen zurück. „Das Altarblatt konnte hochgezogen werden und gab so in etwa vier Meter Höhe den Blick auf eine Art Bühne frei“, erklärt Gams. Mittlerweile versagt der Seilzug allerdings seinen Dienst. Im „Heiligen Theater“ wurden einzelne Szenen aus der christlichen Heilsgeschichte mit theatralischen Stilmitteln seh- und fühlbar gemacht. „Die Figuren dazu sind noch vorhanden.“

Nächste Station ist der historische Dachstuhl mit seinen langen, schweren Eichenbalken. Über eine schmale, steile Treppe geht es nach oben. Gams deutet auf einen sogenannten Zerrbalken, der bei einem geneigten Dach als waagrechte Verbindung und Zugband zwischen den Mauern eingesetzt wird. Normal liegt er in einer Aussparung, hier, in St. Andreas, eher davor. „Wir haben ein statisches Problem“, sagt Gams, „auch wenn die Kirche nicht gleich zusammenbricht, herrscht Handlungsbedarf.“ Das Problem ist bereits länger bekannt. Ein Statiker untersucht seitdem das Bauwerk in regelmäßigen Abständen. „Bei der Schneekatastrophe 2019 haben wir die Kirche zwischenzeitlich gesperrt. Sicher ist sicher.“ Der Auslöser für das Verrutschen des Zerrbalkens ist im wahrsten Sinne weiter oben zu finden: „Die Schwingungen, die durch das Läuten der Glocken ausgelöst werden, wirken sich auch auf den Dachstuhl aus. Schlicht gesagt, er schwingt mit.“ Hinzu kommt, dass die insgesamt fünf Glocken einen Glockenstuhl aus Metall und nicht aus Holz haben. „Da wird jede Bewegung eins zu eins weitergegeben. Holz dämmt die Erschütterung.“

Wann genau die Handwerker anrücken, kann Gams nicht auf den Tag genau sagen. Auf jeden Fall werden sie von innen nach außen arbeiten. Gams: „Erste sichtbare Arbeiten am Dachstuhl werden frühestens 2024 folgen.“

