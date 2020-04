Stadträtin fordert: Sitzungen auf ein Mindestmaß beschränken

Bürgermeister Klaus Heilinglechner hat für kommenden Mittwoch zur Bauausschusssitzung eingeladen. Stadträtin Claudia Drexl-Weile kritisiert die Einberufung.

Wolfratshausen – Alle Veranstaltungen werden abgesagt, die Menschen sind angehalten, zu Hause zu bleiben. Dennoch lädt Bürgermeister Klaus Heilinglechner für Mittwoch, 8. April, zu einer Bauausschusssitzung ein.

Bauausschusssitzung sorgt bei Stadträtin für Misstimmung

Das sorgt bei Noch-Stadträtin Claudia Drexl-Weile (CSU) für Missstimmung. Sie kündigt bereits ihr Fernbleiben an. In einer E-Mail an den Rathauschef erinnert sie an „eindeutige Empfehlungen“ des bayerischen Innenministeriums – und appelliert an das Verantwortungsbewusstsein des Bürgermeisters.

„Sitzungen auf das notwendige Mindestmaß beschränken“

Wie Drexl-Weile schreibt, sollen „Sitzungen vorerst auf das unbedingt notwendige Mindestmaß beschränkt werden“. Die Landesregierung habe den Kommunen darüber hinaus empfohlen, bis Ende April einen sogenannten Ferienausschuss zu installieren.

Dieser könne „alle Aufgaben, für die sonst der Gemeinderat oder ein Ausschuss zuständig ist, erledigen“. Sollte die Sitzung wie geplant stattfinden, wird Drexl-Weile fehlen: „Ich ziehe bereits jetzt die Konsequenz und bitte um Verständnis, dass ich mich für die Sitzung aus gesundheitlichen Gründen entschuldige.“

Tatsächlich wird die Sitzung stattfinden. Wie Rathauschef Heilinglechner, der kürzlich für seine zweite Amtszeit gewählt wurde, im Gespräch mit unserer Zeitung erklärt, liegt der Grund in der Natur von Bauanträgen. Werden diese nämlich nicht innerhalb von drei Monaten vom zuständigen Gremium – in diesem Fall dem Bauausschuss – behandelt, gelten sie rechtlich als angenommen.

Bürgermeister stellt klar: Sitzung ist nötig

Weil im Mai kein Ausschuss tagt, sei die Sitzung nötig. „Wir werden sehr genau darauf achten, dass ausschließlich notwendige Punkte auf der Tagesordnung landen“, versichert Heilinglechner. Weitere Ausschüsse oder gar der gesamte Stadtrat sollen auf absehbare Zeit nicht einberufen werden.

Sein Vorgehen sei mit der Rechtsabteilung des Landratsamts abgestimmt. Auch dort sieht man laut Heilinglechner „keine Notwendigkeit, einen Ferienausschuss einzuberufen, solange alle Vorgaben des Robert-Koch-Instituts eingehalten werden“. Dies sei sichergestellt: „Die zehn Räte werden einen Mindestabstand einhalten. Auf der Zuschauertribüne werden nur zehn Besucher zugelassen, die ebenfalls mindestens eineinhalb Meter voneinander getrennt werden.“

Vorgehen mit Landratsamt abgestimmt

Dies alles teilte der Rathauschef auch der CSU-Stadträtin mit. Drexl-Weile nahm es zur Kenntnis – und bleibt bei ihrer Haltung. Sie sieht die Stadt in der Verantwortung, als Vorbild voranzugehen und dementsprechend die Vorgaben umzusetzen. Nach dem ganzen Hin und Her an Textnachrichten kommt Drexl-Weile zu dem Schluss: „Aus Verantwortungsbewusstsein heraus bitte ich um Verständnis, wenn ich bei meiner Absage für die Teilnahme an der Sitzung bleibe.“

dst