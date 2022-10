Aufwertung der Wolfratshauser Altstadt

Ein Stadtrat ruft die Bürger dazu auf, gegen die Stadt zu klagen: Der Wolfratshauser Bürgermeister bat die Rechtsaufsicht um Prüfung - die Antwort liegt nun vor.

Wolfratshausen – Im Zuge der Aufwertung der Wolfratshauser Altstadt soll im sogenannten Zentralbereich zwischen Reiser- und Schwankl-Eck die Bordsteinkante auf drei Zentimeter abgesenkt werden. Stadtrat Richard Kugler (Wolfratshauser Liste) fürchtet, dass dadurch bei Starkregen das Wasser die Hauseingänge überflutet. Wie berichtet rief Kugler in der jüngsten Stadtratssitzung die Anwohner auf, präventiv gegen die Baumaßnahme zu klagen – um im Falle des Falles Schadensersatz fordern zu können. Eine Aussage, die nach Einschätzung der Rechtsaufsicht des Landratsamts nicht zu beanstanden ist.

Wolfratshauser Stadtrat ruft zu Klagen gegen Stadt auf: Das sagt die Rechtsaufsicht dazu

Ein Stadtrat, der die Bürger dazu animiert, gegen die Stadt in ihrer Funktion als Bauherrin zu klagen: Kuglers Vorgehen missfiel nicht nur dem Sprecher der SPD-/FDP-Fraktion, Fritz Meiner: „Sie spielen mit den Ängsten der Menschen.“ Auch Rathauschef Klaus Heilinglechner (Bürgervereinigung) nahm Anstoß am Appell des Liste-WOR-Vertreters. Heilinglechner schaltete nach eigenen Worten die Rechtsaufsicht am Landratsamt in Bad Tölz ein, um zu klären: Ist der Aufruf, gegen die Kommune zu klagen, mit dem Mandat eines Stadtrats vereinbar? „Für einen ehrenamtlichen Gemeinde- oder Stadtrat gilt die Sorgfaltspflicht und natürlich auch die freie Meinungsäußerung“, antwortet Marlis Peischer, Pressesprecherin des Landratsamts, auf Nachfrage unserer Zeitung. „In diesem Feld bewegen wir uns in einer solchen Frage.“

Mandatsträger haben gegenüber der Kommune eine Treuepflicht

Sorgfaltspflicht bedeute, das erklärt die Behördensprecherin, „dass man sich vor einer Äußerung über die Rechtslage informieren muss, auf der diese fußt.“ Zudem müsse man sich überlegen, ob „dieselbige Aussage“ der Kommune schaden würde. Denn: „Der Gemeinde gegenüber haben ehrenamtliche Gemeinderäte oder Stadträte nämlich auch eine Treuepflicht.“ Das heißt, dass die Mandatsträger den Interessen der Stadt beziehungsweise der Gemeinde nicht schaden dürfen.

Nach der Prüfung der Aussage von Stadtrat Kugler stellt Peischer fest: „Im konkreten Fall wurde kein Beschluss gefasst, die Rechtsaufsicht wird hier nicht tätig werden.“ (cce)

