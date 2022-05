Standesbeamtin Petra Konrad hat 1000 Ehen geschlossen

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Der Arbeitsplatz seit 25 Jahren: Petra Konrad, Leitende Standesbeamtin, im Trauungszimmer der Stadt Wolfratshausen. Kürzlich schloss sie hier ihre 1000. Ehe. © Hermsdorf-Hiss

Es ist eine stolze Zahl: Die Wolfratshauser Standesbeamtin Petra Konrad hat kürzlich zum 1000. Mal eine Ehe besiegelt. Ein bisschen nervös ist sie auch heute noch.

Wolfratshausen – Das Wörtchen „Ja“ hat die Leitende Standesbeamtin Petra Konrad schon oft gehört. Um genau zu sein 2000 Mal – einmal von der Braut und einmal vom Bräutigam. Jetzt besiegelte sie bei der Hochzeit von Erich Wonisch und Maria Nikokavoura zum 1000. Mal mit ihrer Unterschrift eine Eheschließung – und feierte gleichzeitig ihr 25-jähriges Jubiläum als Standesbeamtin.

Die Trauungsbeamtin ist Wolfratshauserin durch und durch

Petra Konrad ist Wolfratshauserin durch und durch: „Hier geboren, aufgewachsen, in die Schule gegangen und die Ausbildung gemacht.“ Die 52-Jährige lacht herzlich. „Mich bekommt man irgendwie hier nicht weg.“ Das will sie auch gar nicht, und erst recht nicht von ihrer Arbeitsstelle in der Stadtverwaltung. Als Petra Konrad 1985 ihre Ausbildung begann und etwa nach der Hälfte der Zeit im Standesamt landete, war ihr klar: „Genau das will ich machen. Hier will ich bleiben.“

Die erste Eheschließung war am 19.9.1996

An ihre erste Trauung kann sie sich erinnern, als ob es gestern gewesen wäre. „Es war der 19. September 1997, und ich weiß nicht, wer aufgeregter war – die Braut oder ich.“ 999 Eheschließungen später klopft das Herz zwar nicht mehr ganz so stürmisch, aber „die Hände sind trotzdem feucht“. Und das ist gut so: „Wenn es nicht so wäre, wüsste ich, dass etwas nicht stimmt und das Ganze zur Routine geworden wäre. Dann könnte ich aufhören.“

Jede Mengen Gänsehautmomente

Trotz aller Bürokratie gibt es im Trauungszimmer immer wieder Situationen, in denen die Standesbeamtin am Liebsten selbst zum Taschentuch greifen würde. „Nämlich dann, wenn besondere Lieder gespielt werden.“ Dazu gehört Rainhard Fendrichs „Weus’d a Herz hast wia a Bergwerk“ oder Franz Schuberts „Ave Maria“. Bei einer Trauung hat genau dieses Lied Mary Faganello, Tochter von Chorleiter Tom Sesto, mit ihrer glockenklaren Stimme live gesungen. „Ein Gänsehautmoment.“

Lesen Sie auch: Die goldene Hochzeit von Ursula und Herbert Brustmann

In all den Jahren musste Petra Konrad auch mit einigen Veränderungen klar kommen. „Bis zum 1. Juli 1998 gab es noch die Trauzeugenpflicht. Dann nicht mehr. Es war erst einmal komisch, wenn das Brautpaar plötzlich allein vor einem stand.“ Sie erinnert sich an Heiratswillige, die vor ihr stehend das Aufgebot bestellten, um gleich im Anschluss am Schreibtisch sitzend vermählt zu werden. „Aber warum nicht“, kommentiert Konrad solche Blitzhochzeiten. „Bei einer haben wir danach noch etwas geratscht und dabei Spaß gehabt wie selten. Wenn es so für die Brautleute in Ordnung ist, ist es das für mich auch.“ Übrigens: Mit „Nein“ hat noch keine Braut und kein Bräutigam geantwortet.

Ein Paar erschien in mittelalterlicher Kleidung

Viele Trauungen bleiben auch für die Standesbeamtin unvergesslich. Zum Beispiel die von Dominik Stoiber, Sohn des ehemaligen Ministerpräsidenten Dr. Edmund Stoiber, und seiner Melanie. „Das war meine prominenteste Hochzeit.“ Oder als ein Brautpaar in mittelalterlicher Kleidung zur Zeremonie auftauchte. Normalerweise versucht die 52-Jährige, sich dem Kleidungsstil der Heiratswilligen anzupassen – also klassisches Kostüm oder bayerische Tracht. „Aber da musste ich passen.“

Alle Nachrichten aus Wolfratshausen lesen Sie hier.

Viele Brautpaare laufen ihr auch danach noch über den Weg. Man kennt und grüßt sich. „Meine Familie meint schon: ,Mit Dir kann man nirgends hingehen – die kennen Dich ja alle.“ Konrad lacht. „Klar, alle Namen weiß ich nicht mehr“, sagt sie und schiebt gleich die Begründung hinterher. „Die beiden müssen sich nur ein Gesicht merken – ich 2000.“ Manche Eheleute sieht Konrad ein paar Monate später wieder, dann allerdings zu dritt. „Das Ausstellen der Geburtsurkunde fällt ja auch in meinen Bereich.“

Zum Bräutigam ihrer ersten Trauung hat die Wolfratshauserin übrigens immer noch Kontakt. Sie begegnet ihm auch immer wieder im Trauungszimmer. „Jetzt aber nichts Falsches denken“, sagt sie lachend. „Er kommt als Hochzeitsfotograf.“

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.