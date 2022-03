Stichwort Bauland: „Zuwanderern die Möglichkeit geben, dem Moloch München zu entfliehen“

Von: Carl-Christian Eick

9,13 Quadratkilometer Fläche umfasst die Stadt Wolfratshausen. Laut der aktuellsten Auswertung des Bayerischen Landesamts für Statistik leben derzeit 19 033 Männer, Frauen und Kinder in der Flößerstadt. Im Jahr 2039, so die Prognose des statistischen Landesamts, werden es 21 300 sein. © Hans Lippert

Der Planungsverband Region Oberland will‘s wissen - doch der Wolfratshauser Stadtrat sieht kaum Flächen, die sich für eine starke Siedlungsentwicklung eignen.

Wolfratshausen – Ein Buch mit dem Titel „Regionalplan-Fortschreibung“ wäre mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Ladenhüter. Doch der staubtrockene Inhalt des Mammutwerks tangiert genau genommen jeden Bürger – und birgt reichlich Diskussionsstoff. Schließlich gibt der Regionalplan eine Antwort auf die Frage, wie sich Landkreise, Städte und Gemeinden entwickeln wollen. In ihrer jüngsten Sitzung waren sich die Wolfratshauser Stadträte im Großen und Ganzen einig: Die Bevölkerung in der Loisachstadt soll peu à peu zunehmen, doch die Prämisse heißt laut Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW): „Moderates Wachstum.“

Bürgermeister betont: Stadt hat die Planungshoheit

Über die Fortschreibung des Regionalplans wird schon seit Jahren debattiert. Nun war die Stadtverwaltung aufgefordert worden, dem Planungsverband Region Oberland die Flächen in der Flößerstadt zu melden, die nach Meinung der Kommune als „Entwicklungspotenziale“ gelten. Mit Nachdruck wies Rathauschef Heilinglechner jedoch darauf hin, dass die ausgewiesenen Grundstücke nicht bebaut werden müssen – auch nicht auf Druck von Dritten. „Die Stadt hat die Planungshoheit“, betonte der Bürgermeister, „der Stadtrat kann immer auf die Entwicklung einwirken.“ Dafür haben die politischen Entscheidungsträger zwei Instrumente: den Flächennutzungsplan (für das gesamte Stadtgebiet) sowie Bebauungspläne für einzelne Grundstücke beziehungsweise räumlich zusammenhängende Areale.

Eine der zentralen Aufgaben des Regionalplans bestehe darin, „einen Entwicklungsrahmen aufzuspannen, um das Wachstum – also die Zunahme von Siedlungsflächen, Einwohnern und Beschäftigten – vorrangig in vergleichsweise gut geeignete Lagen zu lenken“, hatte Sabine Trinkl vom Rathaus-Referat Planen und Umwelt in den Sitzungsunterlagen für die Stadträte erklärt. Im Kern, so Trinkl, gehe es darum, „Siedlungsstrukturen“ in einer Kommune „zu fördern und zu stärken, die sich mit Blick auf die Herausforderungen Mobilität, Versorgung, Demografie und Landschaft langfristig als besonders tragfähig erweisen“. Eine Schlüsselrolle spiele in diesem Kontext „die verkehrliche Erreichbarkeit“.

„Starkes Siedlungswachstum“: SPD-Stadtrat ist sehr skeptisch

Fritz Schnaller (SPD) war äußerst skeptisch. Er erinnerte daran, dass Wolfratshausen keine zehn Quadratkilometer groß ist und sich rein rechnerisch 2000 Männer, Frauen und Kinder einen Quadratkilometer Grund teilen müssen. Auf ein Prozent Bevölkerungswachstum pro Jahr habe sich der Stadtrat vor geraumer Zeit verständigt, mit 0,6 Prozent „war das in den vergangenen Jahren auch alles in Ordnung“, so Schnaller. Doch dem Planungsverband nun Flächen zu melden, „die sich für starkes Siedlungswachstum eignen“ – damit wollte sich Schnaller nicht anfreunden. Über eine „vernünftige Verdichtung“ – das bedeutet in den Augen des Sozialdemokraten das Bauen in die Höhe – könne man zu gegebener Zeit „gerne reden“.

Wir müssen Zuwanderern die Möglichkeit geben, dem Moloch München zu entfliehen.

Ähnlich kritisch äußerte sich Dr. Manfred Fleischer (Wolfratshauser Liste). Wer in der Flößerstadt überhaupt Räume mit „verstärktem Siedlungspotenzial“ ausmache, der müsse ein sehr scharfes Auge haben, stellte Fleischer mit Spott in der Stimme fest. Wenn, dann könnte Wolfratshausen „partnerschaftlich mit der Stadt Geretsried“ das Geltinger Feld südöstlich des Autobahnzubringers entwickeln. Doch nicht heute und auch nicht gleich morgen, es gebe keinen „Zugzwang“. Zumal der Grund zum Großteil der Nachbarstadt gehöre. Fleischer schlug vor, sich „Zeit zu nehmen“. Der Stadtrat solle sich mit Vertretern der Verwaltung – und gegebenenfalls „mit der Stadt Geretsried“ – an einen Tisch setzen und „in Ruhe“ ausloten, wo es in Wolfratshausen Siedlungspotenzial gibt – und wenn ja, ob das ausgeschöpft werden soll.

Dr. Ulrike Krischke (BVW) begrüßte den Vorschlag, schließlich sei „die Stadtentwicklung ein sehr wichtiges Thema“. Krischke: „Wir müssen uns zeitnah zusammensetzen und überlegen, was wir wollen.“ Dieselbe Meinung vertrat Helmut Forster (Wolfratshauser Liste). Bevor im Stadtrat zu diesem Thema keine Meinungsbildung erfolgt sei, „brauche ich keinen Regionalplan“, so der Ex-Bürgermeister.

Grünen-Rat fürchtet Betonklötze statt Holzhäusern

„Die Aufregung ist übertrieben“, sagte Rudi Seibt (Grüne). Man müsse „Zuwanderern“ die Möglichkeit geben, dem „Moloch München zu entfliehen“. Seibt setzt bei einer steigenden Bevölkerungsentwicklung auf die Einkommensteuer, die zum einem Teil in den Stadtsäckel fließt. Allerdings stellte der Grünen-Vertreter in Frage, ob eine Forcierung der Wohnbebauung mit den Interessen der „Klimanotstandsstadt“ Wolfratshausen vereinbar ist. Mutmaßlich würden keine Holzhäuser errichtet, sondern „Betonklötze, wie es derzeit an der Sauerlacher Straße geschieht“, so Seibt in Anspielung auf die Bebauung des ehemaligen Kraft-Areals östlich des S-Bahnhofs. Dort errichtet die Scherbaum AG aus Grünwald wie berichtet mehr als 100 neue Wohnungen sowie einen Edeka-Markt plus Tiefgarage.

Flächen für eine mögliche Siedlungsentwicklung Nach kontroverser Diskussion entschied sich der Stadtrat, folgende Flächen, die für eine mögliche Siedlungsentwicklung in Frage kommen könnten, an den Planungsverband Region Oberland weiter zu melden:

– Fläche zwischen Geltinger Straße und der geplanten Trasse für die S-Bahn-Verlängerung (nördlich Jochberg- und Wallbergstraße)

– Fläche in Weidach (zwischen Gipsenweg, Mühlpointweg und Weidacher Hauptstraße).

Ein konkreter Entwurf für die Regionalplanfortschreibung wird in einem nächsten Schritt ausgearbeitet, so Sabine Trinkl vom Rathaus-Referat Planen & Umwelt. „Im Zuge dessen werden die Kommunen dann erneut beteiligt und um eine Stellungnahme gebeten.“

Der Sprecher der BVW-Fraktion, Josef Praller, plädierte dafür, aktiv an der Fortschreibung des Regionalplans teilzunehmen. Schließlich sei Wolfratshausen ein „Hauptort“ von dreien im Landkreis. Wie sein Fraktionskollege Heilinglechner („das heißt ja noch lange nicht, dass morgen der Bagger anrollt“) betonte Praller, dass man „vorausschauend“ auf „die nächsten 30, 40 Jahre“ blicken müsse.

„Es ist kein Entwurf“, sagte Trinkl. Der müsse nach der Stellungnahme der Stadt erst noch erarbeitet werden, im nächsten Schritt werde der Stadtrat dann darüber abstimmen. Aus der Meldung von potenziellen Entwicklungsflächen „leitet sich nicht die Pflicht ab, den Flächennutzungsplan so aufzustellen“, sagte die Rathaus-Mitarbeiterin. „Wir haben alles in der Hand“, unterstrich Dritte Bürgermeisterin Annette Heinloth (Grüne). Und: „Hier herrscht doch Konsens, wir wollen keine intensive Verdichtung.“ (cce)

