Streit zwischen Mann und Frau endet in Ausnüchterungszelle

Alkohol war im Spiel, als ein Streit zwischen einer Frau und einem Mann eskalierte - und nicht enden wollte.

Wolfratshausen – Eine 47-jährige Frau und ein 61 Jahre alter Mann gerieten am Montagabend in einer Wohnung an der Geltinger Straße so heftig aneinander, dass die Polizei einschreiten musste. Der zunächst mündlich ausgetragene Streit eskalierte gegen 21 Uhr: Die augenscheinlich betrunkene Frau warf plötzlich mit diversen Einrichtungsgegenständen um sich. Ein Glasgefäß landete im Gesicht des 61-Jährigen, berichtet die Polizei. Eine Streifenbesatzung der Wolfratshauser Inspektion brachte die Situation unter Kontrolle und kündigte der Frau eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung an.

Die 47-jährige, die – wie sich herausstellen sollte – über zwei Promille Alkohol im Blut hatte, beeindruckte ein gegen sie ausgesprochener Platzverweis allerdings kaum. Lediglich eine halbe Stunde später stand sie erneut vor der Haustür des 61-Jährigen und wollte wieder in die Wohnung gelassen werden. Nach einer kurzen Diskussion mit der Streifenbesatzung gab die Frau sich zwar einsichtig, allerdings war ihre Einsicht erneut von nur kurzer Haltbarkeit. Wenig später schrie sie wieder vor der Wohnung herum, sodass auch Nachbarn auf den ungebetenen Besuch aufmerksam wurden.

Abermals rückte die Polizeistreife an und fand die 47-Jährige vor der Haustür lamentierend vor. „Da sie einfach nicht verstehen wollte, dass sie in der Geltinger Straße nicht mehr erwünscht war, wurde ihr schließlich erklärt, dass man gemeinsam zur Dienststelle fahren werde“, berichtet Polizeihauptkommissar Steffen Frühauf. Ihren Rausch durfte die Frau schließlich in der Ausnüchterungszelle der Inspektion ausschlafen.

