Süffiger Bock plus Politiker-Derblecken: Hier gibt‘s Karten fürs Starkbierfest

Die Loisachtaler Bauernbühne wird beim Starkbierfest in Wolfratshausen Bürgermeister und Stadträten wieder die Leviten lesen. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die Corona-Pandemie machte der Stadt Wolfratshausen zweimal einen Strich durch die Rechnung: Doch heuer findet es wieder statt - das Starkbierfest in der Loisachhalle.

Wolfratshausen – Die zweijährige Durststrecke in Folge der Corona-Pandemie ist überwunden: Freunde süffigen Gerstensafts und des Politiker-Derbleckens von und mit der Loisachtaler Bauernbühne versammeln sich am Freitag, 10. März, beim Starkbierfest in der Loisachhalle in Wolfratshausen. Der Ticket-Vorverkauf hat begonnen. Karten zum Stückpreis von 14 Euro gibt’s ausnahmslos in der städtischen Tourist-Info am Untermarkt 10 (mittwochs, freitags, samstags von 10 bis 16 Uhr, donnerstags von 10 bis 17 Uhr, sonntags von 13 bis 17 Uhr). Eine Reservierung ist nicht möglich – und der Verkauf ist auf vier Tickets pro Person limitiert.

Aufspielen wird die Stadtkapelle, gegen 19 Uhr zapft Bürgermeister Klaus Heilinglechner das erste Fass Starkbier an. An seiner Seite: Bayerns Bierkönigin Sarah Jäger aus Schwandorf. Dem Rathauschef und den Stadträten die Leviten lesen wird wie seit Anfang der 1980er-Jahre die Bauernbühne – und wenn die Lachtränen getrocknet sind, gehört die Bühne der Oktoberfestband „Münchner Zwietracht“. (cce)

