Einblicke in die letzten Tage der DDR: Titus Müller stellt neuen Roman in Wolfratshausen vor

Erzählte Geschichten aus der DDR: Titus Müller war zu Gast in der Stadtbücherei und präsentierte den dritten Teil der Ria-Nachtmann-Trilogie. © Hans Lippert

Rund um den Mauerfall dreht sich der neue Roman „Der letzte Auftrag“ von Titus Müller. Bei der Vorstellung in der Wolfratshauser Stadtbücherei hat der Autor positive Nachrichten für die Zuhörer.

Wolfratshausen – „Wie versprochen wissen Sie jetzt quasi nix“: Mit diesen Worten entließ Titus Müller nach 75 spannenden Minuten seine Zuhörer in einen lauen Sommerabend. Er las auf Einladung der Leiterin der Stadtbücherei, Silke Vogel, aus seinem neuen Roman „Der letzte Auftrag“, der die Trilogie um Ria Nachtmann abschließt, die in der DDR für den Bundesnachrichtendienst (BND) spioniert. Bieten die ersten beiden Bände „Die fremde Spionin“, der 1961 in der DDR spielt, und „Das zweite Geheimnis“ (1973), einen fundiert-faszinierenden, hervorragend recherchierten Blick auf Phasen der deutschen Geschichte, stellt der neue und letzte Band Rias Tochter Annie und deren Jugendliebe Michael vor – und einen gewissen Wladimir Putin, den jungen, ehrgeizigen KGB-Chef in Dresden. Aktueller, präziser und einfühlsamer kann ein spannender Thriller um den Mauerfall 1989 nicht sein.

Titus Müller stellt in Wolfratshausen seinen neuen Roman „Der letzte Auftrag“ vor

„Was ich sammle, halte ich den Menschen hin. Kleine Fundstücke: eine Murmel, eine Vogelfeder, eine alte Bahnfahrkarte. Ich bin Sammler, Staunender und Entdecker von Beruf.“ Das umreißt die Arbeitsweise von Titus Müller, der 1977 in Leipzig zur Welt kam und als Sohn eines Pastors und einer Krankenschwester eine glückliche Kindheit verlebte. Schon als Kind schrieb er die ersten Kurzgeschichten, seit seinem 17. Lebensjahr schreibt er täglich. In seiner Kindheit waren Bücher für ihn da, um der Realität zu entfliehen. Er studierte Literatur, Geschichte und Publizistik in Berlin, wollte Lehrer werden, wurde dann aber freier Schriftsteller und als solcher Chronist der deutschen Nachkriegsgeschichte mit Fokus auf der DDR.

Aktueller Bezug: Roman schildert die Entwicklung Waldimir Putins in Dresden

Das beginnt mit seinem Roman „Der Tag X“ (2017), in dessen Mittelpunkt der Volksaufstand des 17. Juni 1953 steht. Dann folgt die Ria-Nachtmann-Trilogie. „Ich schrieb jedes Jahr einen Teil“, erklärte der Autor. Er erzählt in „Der letzte Auftrag“ fesselnd über Wahlen in der DDR 1989, wo im Berliner Bezirk Weißensee „Wahlbeobachter“ um Evelyn Zupke gegen erbitterten Widerstand der Stasi beim Auszählen halfen und danach den Wahlbetrug der SED Erich Honeckers aufdeckten.

Er erzählt von den Ereignissen in Dresden im Herbst 1989 – „dort ging es nicht so friedlich zu wie in Leipzig, und dort war auch Putin sehr aktiv“, weiß Müller. Und er beschreibt den Tag beziehungsweise die Nacht, als die Mauer aufging.

„Stasi und Zentralkomitee der SED versuchten jemanden in Moskau zu erreichen, aber dort feierten alle den Jahrestag der Revolution und waren zu besoffen“, so Müller. Und Annie und Michael, der Dokumentarfilme dreht, obwohl keiner davon in der DDR gezeigt wird, filmen eine Geheimoperation des KGB in Dresden. Der Chef hieß Wladimir Putin. Mit einer Handycam, die Annies Mutter Ria ihrer Tochter aus West-Berlin zuspielt, wollen Annie und ihre alte Liebe Michael eine Dokumentation über den Widerstand in der DDR drehen. „Aber lesen Sie selbst, ich verrate Ihnen keine Geheimnisse der Geheimdienstarbeit, ich arbeite hier mehr als erzählender Beschäftigungstherapeut“, scherzte der Autor.

Spannende Geschichtsstunde: „Mir macht es Spaß, historische Personen zu porträtieren“

Doch er schildert exakt recherchiert die Entwicklung Putins in Dresden, seine harte Jugend in Russland, den Charakter, der von Berechnung, Ehrgeiz und Durchtriebenheit geprägt ist. „Er wurde – äußerst ungewöhnlich – in fünf Jahren zweimal befördert. Warum können Sie im Buch nachlesen.“ Und er erklärt, wie man ein „stinkreicher Oligarch“ unter Putin wird. Müller schildert in seinem Buch den Abend des 8. November 1989, die Pressekonferenz mit „Schabowskis Zettel“, und wie Harald Jäger den Schlagbaum am Übergang Bornholmer Straße – und damit für tausende Menschen die Grenze nach Westdeutschland – öffnet. „Den Schritt in den Westen kann niemand nachvollziehen, der nicht in der DDR sozialisiert wurde.“ Mutter und Söhne Müller gingen sofort in den Westen; der Vater war auf Jugendfreizeit und kam erst später nach. „Mir macht es Spaß, historische Personen wie Erich Honecker zu porträtieren“, erklärte Müller – und bewies es in Wolfratshausen.

So spannend und kurzweilig kann eine Geschichtsstunde sein! Müller verriet am Rande der Veranstaltung noch eine gute Nachricht: „Natürlich geht es weiter. Ich kann doch nicht aufhören, zu schreiben. Es gibt noch ganz viel zu erzählen.“ Von Dieter Klug

Info: Titus Müller „Der letzte Auftrag“, München 2023, 398 Seiten, Heyne Verlag, ISBN 978-3-453-44127-9

