Tolle Erfolge für die Musikwerkstatt Jugend

Wolfratshausen – Die Musikwerkstatt Jugend, die es sich zum Ziel gesetzt hat, musikalische Talente umfassend zu fördern, hat beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert" am ersten Februar-Wochenende in Grünwald beachtliche Erfolge erzielt.

Wie Leiter Franz Deutsch mitteilt, gingen in der Rubrik „Streichinstrument Solo“ zwei erste Preise nach Icking, nämlich an Antonia Rudnik aus Icking (Altersgruppe 1a, geboren 2011 und später, Violine, 23 Punkte) sowie an Isabella Jellema aus Ebenhausen Altersgruppe 1b, geboren 2009 und 2010, Violine, 23 Punkte).

Nicht weniger erfolgreich waren Musikwerkstatt-Mitglieder in der Rubrik „Klaviermusik“: Erste Preise gingen hier an Smilla Steegmann aus Icking (Altersgruppe 1b, geboren 2009/2010, Violine, 22 Punkte), Nike Petersen aus Straßlach (Altersgruppe 1b, geboren 2009/2010, Cello, 22 Punkte), und Nina Zimmermann aus Pullach (Altersgruppe 1b, geboren 2009/2010, Klavier, 22 Punkte). Zweite Preise holten Lisa Peindl aus Berg (Altersgruppe 3, geboren, 2005/2006, Violine, 20 Punkte), Emilia Schölz aus Icking (Altersgruppe 3, geboren 2005/2006, Violine, 20 Punkte) sowie Antonie Conze aus Icking (Altersgruppe 3, geboren 2005/2006, Klavier, 20 Punkte).

