Trachtler-Chef mahnt: „Nicht auf den Lorbeeren ausruhen“

Bad Tölz-Wolfatshausen – „Was für ein Jahr!“ Mit diesem Ausruf begann Josef Ponholzer, Erster Vorstand des Loisachtaler Gauverbands, seinen Bericht im Trachtenheim der Veiglbergler Neufahrn. Es galt, in der Herbstgauversammlung zurückzublicken auf das äußerst bewegte Jahr 2019, in dem der Loisachgau sein 100-jähriges Bestehen feierte – verbunden mit einem extrem vollen Veranstaltungskalender.

Höhepunkt jedes Trachtlerjahres ist das Gaufest. Diesmal fand es in Thanning statt, wo der Trachtenverein D’Wendlstoana seinerseits 100 Jahre alt wurde. Was lag also näher, als eben dort beide Jubiläen gebührend zu begehen? „Ein super Fest, ein bäriges Fest“, fasste Ponholzer zusammen. Besonders habe er sich über die vielen Standarten von anderen Gauverbänden gefreut, was den Zusammenhalt der Trachtler bewiesen habe. Gewandt an Paul Miller, Erster Vorstand der Wendlstoana, sagte Ponholzer: „Einwandfrei, Paul.“

Auch auf die Hitze am Tag des Gaufests kam Ponholzer zu sprechen. Nach seiner Überzeugung war es lange nicht so schlimm, wie es dargestellt wurde, weil immer ein Wind ging. „Es hat auch früher heiße Tage gegeben, und es werden wieder heiße Tage kommen“, sagte er. Den Ablauf des Zuges habe gestört, dass sich ganze Vereine unterwegs Wasser geholt hätten. Die Folge: Ein Ziehharmonika-Effekt. „Da waren teilweise Riesenlücken drin“, sagte er. „Aus dieser Erfahrung müssen wir lernen.“

Voll des Lobes war Ponholzer über die Tagung des Bayerischen Trachtenverbandes in Bad Tölz Ende September, wo sich auf Einladung des Loisachgaus 300 Delegierte aus 22 Gauverbänden trafen. Die Aufmerksamkeit sei groß gewesen, was nicht zuletzt an der ausführlichen Berichterstattung im Heimat- und Trachtenboten abzulesen gewesen sei. Besonders erwähnte Ponholzer den Kronentanz, den der Tölzer Trachtenverein Edelweiß im voll besetzten Kurhaus aufführte. Auch hätten die Trachtler in der schönen Stadt Bad Tölz ein gutes Bild abgegeben. „Die Leute waren begeistert.“ Dass man beim Thema Kommunikation noch dazu lernen kann, machte Ponholzer am 100er Tanz im Mai in Dettenhausen fest. „Die Veranstaltung war super, das haben alle bestätigt, die da waren.“ Leider seien es aber zu wenige Trachtler gewesen. „Der Zuspruch war mager“, bedauerte der Gauvorstand.

Insgesamt sind die vielen Tausend Mitglieder des Loisachgaus heuer sehr viel ausgerückt. Anlässe gab es genug, darunter sechs Vereinsjubiläen (100 Jahre Kirchstoana Sindlsdorf, 100 Jahre Waxnstoana Antdorf mit dem Plattler-Weltrekord, 50 Jahre St. Sebald Egling, 100 Jahre D’Buchbergler Bad Heilbrunn, 100 Jahre D’Wendlstoana Thanning, 100 Jahre Georgenstoana Baierbrunn). „Ich kann verstehen, wenn jetzt bei vielen ein bisserl die Luft raus ist“, erklärte Ponholzer. Er warnte aber davor, sich „auf den Lorbeeren auszuruhen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht von 100 auf null runterfahren.“

Insbesondere mahnte der Gauvorstand die Vertreter der versammelten Vereine, sich um junge Mitglieder zu bemühen. „Wenn ich da an einige Vereine denke, gehen die Alarmglocken an“, sagte er. Einen originellen Weg der Mitgliederwerbung geht der Gau demnächst: Es wird ein Pixi-Buch gestaltet, das zeigt, wie man Trachtler wird. Für Polizisten und Feuerwehrleute gibt es so ein Kinderbuch bereits. Überhaupt ermunterte Ponholzer die Mitglieder, auch ungewöhnliche Wege zu gehen, denn: „Wenn nix nachwächst, ist es ganz schlecht.“

