Trotz Corona: Es gibt einen Ferienpass für Kinder und Jugendliche

Herausforderung bewältigt: Trotz der Abstands- und Hygieneregeln gibt der Landkreis heuer einen Ferienpass heraus.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Der ein oder andere mag sich gefragt haben, ob es heuer einen Ferienpass gibt. Das tut es: Der Verkauf beginnt am Montag, 29. Juni. Die diesjährige Planung und Organisation fanden aufgrund der Corona-Pandemie unter erschwerten Bedingungen statt.

„Aufgrund der derzeitigen Abstandsregelung, den vorgeschriebenen Hygienekonzepten und Gruppengrößen stand man in diesem Jahr vor besonders großen Herausforderungen“, teilt die Geschäftsführerin des Kreisjugendrings, Sandra Kresta, mit. „Um so erfreulicher ist es, dass es uns in sehr enger Zusammenarbeit mit den Kommunen, dem Amt für Jugend und Familie wie auch den zuständigen Behörden im Landratsamt gelungen ist, den Kindern und Jugendlichen unseres Landkreises ein – wenn auch deutlich eingeschränktes – Programm für die Sommerferien zusammenzustellen.“

Aufgrund des eingeschränkten Schulbetriebs kann der Ferienpass nicht wie gewohnt über die Schulen bestellt werden. Lediglich die Erstklässler bekommen ein Exemplar ausgehändigt – kostenlos, dank der Unterstützung der Sparkasse im Landkreis. Den Verkauf der Broschüre wickeln heuer die Rathäuser der beteiligten Städte und Gemeinden, das Jugendcafé Bad Tölz, die Jugendzentren Saftladen und Ein-Stein in Geretsried sowie der Kinder- und Jugendförderverein Wolfratshausen im Jugendhaus La Vida ab. Ebenso erhältlich ist der Ferienpass im Büro des Kreisjugendrings in Bad Tölz.

Auf eine ausführliche Druckversion wurde in diesem Jahr verzichtet. So könne man bis zum Beginn der Sommerferien flexibel bleiben. Monika Holzheuer, Gesamtkoordinatorin des Ferienpasses beim Kreisjugendring, ist mit dieser Regelung sehr zufrieden. „Über das Online-Portal des Ferienpasses können wir Änderungen schnell umsetzen. Das ist in diesem Jahr besonders wichtig, da man ja nicht weiß, wie sich die allgemeine Lage weiterentwickelt. Bestenfalls so, dass wir im Laufe der Ferien noch neue Veranstaltungen hinzufügen können.“ Den Ferienpass gibt es heuer als Heft zum Preis von zwei Euro. Darin finden sich Gutscheine für Eintrittsvergünstigungen, der Ferienpass-Ausweis sowie der Code, der zum Anmelden im Portal und zu den Veranstaltungen notwendig ist.

„Der mittlerweile 38. Isar-Loisachtaler Ferienpass geht 2020 in eine neue Runde – und das ist in Zeiten von Corona wirklich eine gute Nachricht“, betont Landrat Josef Niedermaier in seinem Grußwort. „Wir wollen nun alle dazu beitragen, dass unsere Kinder und Jugendlichen trotz allem ihre Ferien abwechslungsreich und mit ein bisschen Glück und Zuversicht in Gemeinschaft mit Gleichaltrigen verbringen können.“ Der Landrat bedankt sich bei allen, die bei der Planung, Organisation und Durchführung beteiligt waren und sind. „Ohne das Improvisationsgeschick und die Flexibilität der Organisatoren und Veranstalter wäre ein Ferienpass in diesem Jahr kaum möglich.“

Neu beim Kreisjugendring sind Barbara Baumgartner und Evi Zimmert, die das Konzept „Ferien dahoam“ erstellt haben. Statt der Busfahrten ins Legoland oder zum Skyline Park bietet der Kreisjugendring in diesem Jahr Veranstaltungen im Freien an, die fast ausschließlich im Landkreis stattfinden. Es werden Wanderungen, Schiffsfahrten, ein Besuch auf Gut Aiderbichl und einem Pferdehof angeboten. Auch das Bergwachtzentrum Bad Tölz öffnet seine Tore für die Ferienpass-Kinder. Auf dem Programm stehen ebenfalls interessante Themen wie ein Filmdreh mit dem Team der Bavaria Film, ein Kurs in Luftakrobatik, ein Workshop im Theater des Waldes und ein Spiel- und Spaßtag mit Bubble Soccer und anderen Spielgeräten.

Am Isar-Loisachtaler Ferienpass 2020 beteiligen sich 21 Gemeinden, Städte, Einrichtungen der Jugendarbeit und überregionale Anbieter. Sie offerieren nach aktuellem Stand insgesamt 635 Veranstaltungen. Diese werden ab Montag, 29. Juni, unter www.isar-loisachtaler-ferienpass.de veröffentlicht. Um allen Interessierten die gleichen Chancen auf eine Teilnahme zu ermöglichen, startet an diesem Tag die Vorabregistrierung mit Anmeldung. Die Teilnahme wird am Samstag, 11. Juli, um 9 Uhr unter allen Anmeldungen verlost. Noch am Verlosungstag kann die Zuteilung eingesehen werden.

