Geschenke sorgen für leuchtende Augen bei bedürftigen Kindern

Der Nikolaus persönlich überreichte die Geschenke an über 100 Kinder von bedürftigen Familien. © tunap

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Unternehmens Tunap haben gesammelt, um bedürftige Kinder zu beschenken. Dabei unterstützte Spielwaren Tausend.

Wolfratshausen – Eine lange Schlange hatte sich kurz vor Weihnachten vor dem Geschäft Spielwaren Tausend am Untermarkt in Wolfratshausen gebildet. 43 Familien aus unterschiedlichen Herkunftsländern, darunter auch Geflüchtete aus der Ukraine, waren gekommen und warteten gespannt. Über 100 Kinder durften sich an diesem Abend beim Nikolaus ein Geschenk abholen.

Wolfratshausen: Tunap-Mitarbeiter beschenken bedürftige Kinder

Möglich machten das 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Wolfratshauser Unternehmens Tunap, ein international operierender Hersteller von Aerosolen, Schmierstoffen und Reinigern. Sie hatten Geld gespendet, um 180 bedürftige Kinder in Wolfratshausen zu beschenken. Ziel war, ein Zeichen für gelebte nachbarschaftliche Solidarität zu setzen in einer Zeit, in der alles teurer wird.

Jede Familie konnte sich Mitte Dezember bei Tausend unter Vorlage ihres Sozialpasses registrieren lassen, und die Kinder durften sich ein Geschenk für bis zu 20 Euro aussuchen. Alle Geschenke wurden bei Tunap und Tausend zur Abholung am 21. Dezember vorbereitet. Der Nikolaus persönlich übergab die Präsente. Organisationen wie die Kinder- und Jugendhilfe Inselhaus und das Frauenhaus können sich darüber hinaus über weitere 80 Geschenke freuen.

Spielwaren Tausend sammelt Wunschzettel und lädt Nikolaus ein

Die Kosten übernahmen die Beschäftigten von Tunap, das Sammeln der Wunschzettel und die Einladung des Nikolauses Spielwaren Tausend. „Insgesamt ein schöner Erfolg, der auch mithilfe von Ines Lobenstein, Leiterin des Asylkreises Wolfratshausen, zustande kam“, heißt es in einer Mitteilung von Tunap.

red

