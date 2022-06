Wolfratshausen: Ulrich Timm geht in Ruhestand - nach 48 Dienstjahren

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Pfiat di: Ulrich Timm (mit Geschenkkorb) wird von den Kollegen verabschiedet. © Sabine Hermsdorf-Hiss

„Pfiat di Uli“, steht auf der Tafel: Die Straßenmeisterei Wolfratshausen hat Ulrich Timm nach 48 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet.

Wolfratshausen – Normal stehen die großen Anzeigetafeln an den Straßenrändern, um die Verkehrsteilnehmer auf Gefahren aufmerksam zu machen oder Umleitungen anzuzeigen. Einen neuen Weg zeigte die Tafel, die kürzlich am Eingang zur Straßenmeisterei an der Äußeren Sauerlacher Straße stand, auch auf: „Pfiat di Uli“, stand hier zu lesen, „Danke für 48 Jahre bei der Straßenmeisterei Wolfratshausen.“ Gemeint war Ulrich Timm, der sich nun nach fast einem halben Jahrhundert in den Ruhestand verabschiedete.

320 D-Mark gab‘s im ersten Lehrjahr

„Das lachende und das weinende Auge halten sich die Waage“, so Timm. Gerne habe er hier gearbeitet. Und, nicht ohne Stolz: „Ich war einer der ersten Lehrlinge Oberbayerns.“ „Straßenwärter“ als Lehrberuf wurde nämlich erst 1968 auf Anregung des Verbands Deutscher Straßenwärter (VDStra) eingeführt. Timm, damals mit seiner Familie in Plattling wohnend, bewarb sich 1974 bei der Straßenmeisterei Deggendorf. „Im ersten Lehrjahr gab es 320 D-Mark“, erinnerte sich Straßenmeisterei-Chef Jürgen Neidhart.

Doch schon bald musste der junge Mann die Koffer packen: Sein Vater Ernst wurde als Straßenmeister nach Bichl versetzt, und Uli landete in der Flößerstadt. Und der Niederbayer machte seine Sache gut – ihm entging nichts, wie ein Protokoll, das er für seinen Ausbildungsleiter Rudi Hahn erstellte, bewies. „In Ammerland liegt das Laub zu nah an der Straße, es muss entfernt werden. Bei Kilometer 2,2 an der Staatsstraße 2070 fehlen die Reflektoren, und an der 2072 stehen alle Leitpfosten gerade“, wie Neidhardt aus den alten Unterlagen vorlas.

Kurzes Rendezvous als Bauaufseher

Nach bestandener Prüfung wurde Timm sofort am nächsten Tag als Straßenwärter übernommen. Nach der Wehrpflicht als Gebirgsjäger kehrte er an seine alte Arbeitsstelle zurück. „Bis auf ein kurzes Rendezvous als Bauaufseher – Du betreutest die Baumaßnahme B 472 Umgehung Bad Tölz – bliebst Du uns bis heute treu.“ Die vergangenen 34 Jahre arbeitete Timm als Stramot (Streckenwart) und zeichnete sich laut Neidhardt als „verantwortungsvoller, umsichtiger und erfahrener Mitarbeiter“ aus.

Die Kollegen der Straßenmeisterei Wolfratshausen sowie die Vertreter des Staatlichen Bauamts Weilheim, Stefan Scheckinger, Martin Herda und Simon Neubert, bedauern, den Mitarbeiter in den Ruhestand zu schicken. „Im September 2014 hattest Du Dein 40-jähriges Dienstjubiläum“, versuchte Neidhardt Timm doch noch zu überzeugen. „Wenn Du also weiterarbeiten möchtest, wäre das 50-Jährige nicht mehr weit.“

sh

