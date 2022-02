Umwelt-Protest war erfolglos: Sechs gefällte Platanen „könnten stehen bleiben“

Von: Dominik Stallein

Umwelt-Protest: Die Fällung der Platanen stieß auf Widerstand. Petra Buziol (3. v. li.) hatte kurzfristig Umweltschützer zusammengetrommelt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Die sechs Platanen waren prägend für die Sauerlacher Straße. Nun wurden sie gefällt, weil die Straße ausgebaut wird. Einige Wolfratshauser protestierten.

Wolfratshausen – Die geplante Fällung der sechs Platanen an der Sauerlacher Straße sorgte schon für Aufregung, als der Bauausschuss der Maßnahme vor zwei Jahren zustimmte. Damals machten einige Anwohner mobil gegen die in ihren Augen unnötige Fällung. Am Mittwochabend wurden nun Tatsachen geschaffen – sehr zum Ärger einiger Anwohner, die kurzfristig einen Protest initiierten.

Nur noch Stümpfe sind von den sechs gefällten Bäumen an der Sauerlacher Straße übrig. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Wolfratshausen: Umwelt-Protest war erfolglos - sechs Bäume an Sauerlacher Straße gefällt

Hintergrund der Fällung ist wie berichtet die Bebauung des sogenannten Kraft-Areals neben dem S-Bahnhof. Als die Planungen für das Grundstück begannen, ging der Investor davon aus, dort eine 6000 Quadratmeter große Verkaufsfläche zu schaffen. Einen Sporthandel und einen Elektromarkt wollte er unter anderem ansiedeln. Damals war klar: Für das zusätzliche Verkehrsaufkommen ist auf der Sauerlacher Straße eine dritte Fahrspur nötig, und dafür müssen Bäume weichen.

An diesem Beschluss hielt der Bauausschuss des Stadtrats auch fest, als sich herauskristallisierte, dass nur ein Lebensmittelmarkt mit deutlich kleinerer Verkaufsfläche, rund 2000 Quadratmeter, entstehen soll.

Umweltschützer außer sich: Sechs gesunde Bäume für Straßenerweiterung gefällt

Das ist für die Anwohnerin und Initiatorin der Protestaktion, Petra Buziol, unverständlich. „Man kann davon ausgehen, dass das Verkehrsaufkommen deutlich niedriger sein wird, als ursprünglich gedacht“, erklärte sie unserer Zeitung während der Demonstration. „Die Bäume könnten stehen bleiben.“ Gerne hätte sie in einem größeren Rahmen protestiert. Denn viel mehr als sechs Umweltschützer waren am Mittwoch zu keinem Zeitpunkt an der Sauerlacher Straße.

Das Problem: Buziol hatte „nur durch Zufall und kurzfristig erfahren, wann die Bäume gefällt werden“. Dass ihr Engagement am Ergebnis nichts ändert, sei ihr klar gewesen, „aber wir wollten unseren Unmut kundtun. Viele Menschen sind stehen geblieben und haben uns gesagt, dass sie das ebenfalls ablehnen.“

Nach Baumfällung: Ersatzpflanzungen sind geplant

Wie Rathauschef Klaus Heilinglechner im Bauausschuss am Mittwochabend bekannt gab, sind Ersatzpflanzungen für die sechs Bäume an einer anderen Stelle geplant. Die Fällung sei jetzt vorgenommen worden, weil ab März zum Schutz von Vögeln keine Sträucher und Bäume mehr gefällt werden dürfen.