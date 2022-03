Umweltreferent geißelt „unnötigen Kahlschlag“ - Baugenossenschaft widerspricht entschieden

Von: Carl-Christian Eick

„Unnötiger Kahlschlag“: Der Umweltreferent des Stadtrats, Dr. Hans Schmidt (Grüne), kann nicht nachvollziehen, dass die Baugenossenschaft Wolfratshausen im Zuge ihres Neubauprojekts Am Waldrand in Farchet Bäume gefällt hat. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Umweltreferent des Wolfratshauser Stadtrats wirft der Baugenossenschaft „unnötigen Kahlschlag“ vor. Die Baugenossenschaft widerspricht entschieden.

Wolfratshausen – Die Baugenossenschaft (BG) Wolfratshausen will wie berichtet im Stadtteil Farchet zusätzlichen Wohnraum schaffen. Aus diesem Grund soll eine Bestandsimmobilie Am Waldrand 26, Baujahr 1969, abgerissen und durch ein neues Mehrfamilienhaus ersetzt werden. Im Zuge der Vorarbeiten hat die BG Bäume fällen lassen. Dr. Hans Schmidt (Grüne), Umweltreferent des Stadtrats, spricht von einem „unnötigen Kahlschlag“.

Umweltreferent Schmidt geißelt „Kahlschlag“ in Farchet

Schmidt erinnert daran, dass die Grünen-Fraktion die Pläne der Baugenossenschaft gut geheißen habe. Allerdings sei die Bauherrin bei der einstimmigen Genehmigung des Vorbescheids durch den Bauausschuss von den Grünen „gebeten“ worden, den Baumgürtel an der Grenze des BG-Grundstücks zum Isar-Loisach-Stadion zu erhalten. „Mit Erschrecken“, so der Umweltreferent in einer E-Mail an den Vorstand der BG, die er auch unserer Zeitung schickte, habe er nun vor Ort festgestellt, dass die Genossenschaft unter anderem sechs Kiefern auf der Ostseite der Bestandsimmobilie „umgeschnitten hat“ – obwohl die Bäume „sehr nahe am Grundstückszaun“ standen „und die Baugrube sicher nicht beeinflussen“. Zudem sei es ihm „unverständlich“, dass im Zuge „dieses Kahlschlags“ zwei weitere Kiefern „am Straßenrand an der nordöstlichen Grundstücksgrenze“ gefällt worden seien. Darüber hinaus vermisst Schmidt drei Bäume, die „außerhalb des beantragten Bauvorhabens“ standen.

Umweltreferent: Das belegt „Dringlichkeit einer Baumschutzverordnung“

„Von einer gemeinnützigen Wohnungsbaugenossenschaft erwarte ich mir eigentlich einen besonneneren Umgang mit der Natur, insbesondere im Hinblick auf die Klimakrise“, so der Umweltreferent des Stadtrats. Er rechne im Sommer dieses Jahres mit „nie dagewesenen Hitzewellen“. Die Mieter der BG „werden froh sein über jeden Baum, jeden Flecken naturnahes Grün“. Die Bauherrin gebe „ein schlechtes Beispiel“ ab und belege die Dringlichkeit einer Baumschutzverordnung, die in Wolfratshausen bis dato nicht existiert.

„Nach Abschluss des Bauvorhabens muss nachgepflanzt werden“, fordert der Grünen-Stadtrat und gibt gleichzeitig zu bedenken: Bis „die neuen Bäumchen die Blattfläche und die damit verbundene Kühlwirkung besitzen“, würden mehrere Jahrzehnte ins Land ziehen. Schmidts Fazit: „Eine geringe Beeinträchtigung der Baustelle zugunsten des Gemeinwohls im Angesicht der Klimakrise“ wäre der BG „zumutbar“ gewesen.

Bevor wir die Bäume gefällt haben, haben wir uns sehr wohl intensiv im Vorstand Gedanken gemacht und unsere Planer dazu eingeschaltet, um nur die betroffenen Bäume zu fällen.

„Es wurde kein Baum gefällt, der hätte stehen bleiben können“, beteuert BG-Vorstandsmitglied Josef Wehbe. Er sieht die Baugenossenschaft von Schmidt in einem falschen Licht dargestellt. Die BG habe selbst „ein hohes Interesse daran, den Baumbestand zu erhalten beziehungsweise Bäume zu pflanzen“. Nachdem inzwischen der detaillierte Bauantrag für das Vorhaben Am Waldrand im Rathaus eingereicht worden sei, empfiehlt er dem Umweltreferenten des Stadtrates, sich die Unterlagen anzuschauen „und sich selbst ein Bild zu machen“.

Akribisch erklärt Wehbe dem Grünen-Vertreter in einer ausführlichen E-Mail, warum dieser und jener Baum habe weichen müssen. Zwei Beispiele: Eine Kiefer habe in der künftigen Feuerwehrzufahrt „und auch auf einer neu zu errichtenden Tiefgarage“ gestanden, ein Ahornbaum sei der geplanten Pellets-Heizanlage zum Opfer gefallen. Wehbe betont: „Bevor wir die Bäume gefällt haben, haben wir uns sehr wohl intensiv im Vorstand Gedanken gemacht und unsere Planer dazu eingeschaltet, um nur die betroffenen Bäume zu fällen.“ Zudem könne Schmidt sicher sein, dass – wie bei allen Baumaßnahmen der BG – Nachpflanzungen durchgeführt würden.

Baugenossenschaft will 9,5 Millionen in Projekt investieren

Im konkreten Fall hätte aus Sicht der BG auch eine Baumschutzverordnung nichts „an der Notwendigkeit von Fällungen“ geändert. „Wir können natürlich nachvollziehen, dass eine Veränderung im Wohnumfeld immer ein sensibles Thema ist, mit welchem wir auch behutsam umgehen“, so Wehbe. Aber das erklärte Ziel der Genossenschaft, die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in Wolfratshausen, „fordert auch eine gewisse Kompromissbereitschaft und die Kooperation aller Beteiligten“. Dass Schmidt seine Kritik in einem sehr großen E-Mail-Verteiler kundtat, „halte ich nicht für hilfreich, da einige Aussagen nicht den Tatsachen entsprechen“. Wehbe: „Es hätten alle Punkte im Vorfeld mit uns geklärt werden können und meines Erachtens dieses Engagement überflüssig gemacht.“

Acht Millionen Euro wollte die BG in das Vorhaben Am Waldrand 26 investieren, über den Bauantrag entscheidet in der kommenden Woche der Bauausschuss des Stadtrats. Aufgrund der exorbitanten Preissteigerungen „gehen wir aktuell von einer Investitionssumme von etwa 9,5 Millionen aus“, sagt BG-Vorstandsmitglied Wehbe. (cce)

