„Unsere Zukunft wird verbrannt“: Fridays for Future protestieren gegen Kohlepolitik

Mehr Aufmerksamkeit erhielt die kleine Protestgruppe, als sie den Autoverkehr an der Fußgängerampel bei den Bahngleisen bremste.

Jugendliche bremsen Autoverkehr an Fußgängerampel

von Rudi Stallein

Mit einer freundlichen Verkehrsblockade protestierten am Samstag Fridays for Future in Wolfratshausen gegen die Kohlepolitik.