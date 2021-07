Bergkramerhof: Georg Unterholzner bringt Oskar Maria Graf und Franz Graf von Pocci auf die Bühne

Am Bergkramerhof in Wolfratshausen findet die Uraufführung des Doppelgrafabends am 29. Juli statt.

Zwei berühmte Dichter vom Ostufer des Starnberger Sees

Von Volker Ufertinger schließen

Er nennt es seinen „Doppelgrafabend“: Georg Unterholzner aus Ascholding bringt am Bergkramerhof zwei berühmte Dichter des Ostufers zusammen.

Wolfratshausen – Franz Graf von Pocci und Oskar Maria Graf, beides berühmte Söhne des Ostufers, sind sich im wirklichen Leben nie begegnet. Konnten sie auch gar nicht, sie lebten zu verschiedenen Zeiten. Der eine Graf (Pocci, berühmter Erfinder des Kasperl Larifari), starb 1876. Der andere Graf (Oskar Maria, Schöpfer so berühmter Bücher wie „Wir sind Gefangene“) kam erst 1894 zur Welt. Aber auf der Bühne haben sie demnächst einen gemeinsamen Auftritt, nämlich beim Doppelgraf-Abend am Donnerstag, 29. Juli, am Bergkramerhof.

+ Franz Graf von Pocci (1807 - 1876), Bewohner von Schloss Ammerland und Erfinder des Kasperl Larifari. © Archiv

Dahinter steckt wieder einmal Georg Unterholzner aus Ascholding, Veterinär im Landratsamt und Krimiautor. Seine Liebe zu Oskar Maria Graf ging so weit, dass er vor einigen Jahren ein „Grafical“ zusammengestellt hat, bestehend aus Texten des verehrten Autors mit musikalischer Begleitung von Sepp Kloiber und Martin Regnat. Sie sind auch beim Doppelgrafabend wieder mit von der Partie. Und trotzdem: Überschneidungen mit dem so erfolgreichen „Grafical“, das sogar im Münchner Literaturhaus aufgeführt wurde, gibt es nicht. „Das ist ein ganz anderes Format“, sagt der Tierarzt mit dem ausgeprägten Hang zur Literatur.

Auf die Idee, die beiden Autoren vom Ostufer miteinander zu verbinden, kam der Ascholdinger bei einer Aufführung seines Stücks am Bergkramerhof. Dort trat der Vorsitzende der Pocci-Gesellschaft, Dr. Michael Köhle, an ihn heran. Unterholzner begann sich in das Werk von Graf Franz von Pocci zu vertiefen und fand es immer erstaunlicher. Dass ein Mann aus dem Hochadel, der drei Bayerischen Königen als Zeremonienmeister diente, sich traute, extrem subversive Witze zu machen: „Das hat mir schon imponiert“, so Unterholzner. Bei allen Unterschieden zum Bäckersohn Oskar Maria Graf, der gerade einmal sieben Jahre auf die Volksschule gegangen ist, fiel ihm doch eine große Gemeinsamkeit auf: „Beide waren sprachgewaltige Menschenfreunde mit Humor und Freude am Grotesken.“ Von dort war es zum Doppelgraf-Abend nicht mehr weit.

+ Oskar Maria Graf (1894 - 1965), Dichter aus Berg. © Archiv

Unterstützt wird Unterholzner am kommenden Donnerstag von Oliver Leeb, der seit einiger Zeit in der Giesinger Bar Riffraff wechselnde Texte von Oskar Maria Graf zitiert. Leeb wird die Passagen des Berger Dichters lesen. Unterholzner übernimmt den Part von Pocci. Zu hören gibt es nicht nur paar eingedampfte Stücke des „Kasperl Larifari“. Eine wichtige Rolle spielt auch der von Pocci ersonnene „Staatshämorrhoidarius“, eine – seinerzeit extrem mutige – Satire auf das bayerische Beamtentum. Erstaunlich ist zudem, dass der Bewohner von Schloss Ammerland das Dritte Reich vorweggenommen hat, und zwar in der Figur des Turners, der in der Tradition des berüchtigten Turnvater Jahn deutsch und aggressiv auftritt. Der andere Graf hat eben dieses Dritte Reich brutal erlitten. Das dürfte der Moment werden, wo sich die beiden so verschiedenen und doch so ähnlichen Autoren über die Zeiten hinweg am nächsten kommen.

Lesen Sie auch: Das Grafical auf der Loisach

Übrigens gibt es die Anekdote, dass sich Graf und Graf hin und wieder doch begegnet sind. Allerdings handelte es sich bei Pocci nicht um den Kasperlgrafen, sondern um dessen Enkel gleichen Namens. Auf der Straße zogen der Berger Dichter und der Pocci-Nachfahr höflich den Hut und sagten zueinander: „Grüß Gott, Herr Graf.“ Ob die Anekdote stimmt, weiß man freilich nicht. Wenn ja: Auch das wäre schon eine Art Doppelgraf gewesen.

Reservierung

Der Doppelgrafabend findet am Donnerstag, 29. Juli im Bergkramer Hof statt. Zu hören sind Texte vom Kasperl Larifari und Geschichten von außergewöhnlichen Gestalten der 1920er und 30er Jahre. Dazu spielen und singen Sepp Kloiber und Martin Regnat. Reservierungen sind erforderlich unter Ruf 0 81 77/84 24 oder Fax 0 81 77/91 18.

Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.