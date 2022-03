Ursula und Herbert Brustmann feiern Goldene Hochzeit

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Sie gaben sich vor 50 Jahren das Ja-Wort: Ursula und Herbert Brustmann. © privat

Vor wenigen Tagen haben Ursula und Herbert Brustmann Goldene Hochzeit gefeiert. Er eroberte ihr Herz im Fasching. Als Kosake.

Wolfratshausen – Die Liebesgeschichte von Ursula und Herbert Brustmann begann mit einem herzlichen Lachen der zukünftigen Braut. Streng genommen lachte sie über ihn. Dieser Tage feierte das Ehepaar gemeinsam mit der Familie im Restaurant Klostermaier in Icking Goldene Hochzeit – und amüsierte sich rückblickend köstlich darüber, wie sie sich kennen lernten.

Passiert ist es in der Faschingszeit 1970 beim Volkstanz in Waldperlach. „Zusammen mit Freunden bin ich hingefahren – natürlich maskiert“, erinnert sich der heute 77-Jährige Herbert Brustmann. Er ging als Kosake mit hohen Stiefeln und wildem Aussehen. Nur, als die Türe zum Veranstaltungssaal aufging, waren Brustmann und seine Freunde die einzigen Maskierten. Ein Umstand, der wiederum einer hübschen dunkelhaarigen 17-Jährigen einen Lachanfall bescherte. „Und schon hatte er mich zum Tanz aufgefordert“, erzählt Ursula Brustmann (69).

Die junge Braut brauchte eine Ausnahmegenehmigung

So ganz fremd war ihr der junge Mann nicht. „Als ich 14 war, hatte er mit der Waldramer Tanzlmusi bei einer Musikantenwoche einen Auftritt“, blickt sie zurück. „Ich weiß noch, wie ich damals gedacht hatte: So einen wie den da möchte ich.“ Der Rest ist Geschichte. Das Paar heiratete zwei Jahre später. „Meine Ursula noch mit Ausnahmegenehmigung der Eltern, da sie noch nicht 21 und somit noch nicht volljährig war.

Das Paar zählt 40 Enkelkinder - das 41. kommt bald

Da beide aus kinderreichen Familien stammen – Ursula hatte vier Geschwister, Herbert Brustmann sechs – stand es nie außer Frage, selbst eine Großfamilie zu gründen. Sieben Kinder, drei Töchter und vier Söhne, sollten Brustmanns im Laufe der Zeit das Leben schenken. Nebst Ehepartnern und Enkeln zählt die Familie mittlerweile 40 Mitglieder. „Und das 41. ist bereits unterwegs“, verrät Urula Brustmann.

Die Liebe zur Musik haben alle im Blut

Da bei den „Brustmanns“ neben seiner Arbeit als Chef einer Massagepraxis die Musik einen wichtigen Teil des Lebens einnimmt, lernten alle Kinder ein Instrument. Herbert Brustmann lacht. „Das darf man sich jetzt aber nicht so vorstellen, dass wir alle am Tisch sitzen und ganz romantisch Hausmusik machen.“ Dennoch, die Liebe zur Musik ist allen geblieben, gespielt wird in verschiedensten Formationen. Auch die Waldramer Tanzlmusi wird inzwischen von der zweiten Generation weitergeführt.

Das Hochzeitspaar auf einem alten Schwarz-Weiß-Foto. © privat

Ein Patentrezept, warum Ursula und Herbert Brustmann auch nach einem halben Jahrhundert Ehe noch wie frisch verliebt wirken, gibt es nicht. „Ich schätze seinen Optimismus. Gerade dann, wenn es mal schwierig wurde, war das enorm wichtig“, so die 69-Jährige. Und: „Man muss gemeinsam an einem Strang ziehen, sonst geht es nicht.“ Herbert Brustmann schätzt die Verlässlichkeit seiner Frau und dass man mit ihr alles ausreden kann. „Es sind doch oft die kleinen Dinge, die sich hochschaukeln“, sagt er. „Und je eher das vom Tisch kommt, ohne dass einer nachtragend ist, umso besser.“

