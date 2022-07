VdK-Präsidentin Bentele hat‘s gemundet: „Hier schmeckt Inklusion richtig lecker“

Von: Carl-Christian Eick

Röstfrisch: Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland (2. v. li.), Staatsministerin Ulrike Scharf (re.), der CSU-Bundestagsabgeordnete Alexander Radwan (re.), sowie Andreas Lotte (schwarzes Polohemd), Geschäftsführer der inklusiven Kaffeerösterei „Yoanda“, beim Rundgang durch den Betrieb. © Sabine Hermsdorf-Hiss

In Wolfratshausen hat ein Inklusionsbetrieb eröffnet. Zur Einweihung der Kaffeerösterei kamen prominente Gäste.

Wolfratshausen – Wenn in einem Gewerbegebiet eine Kaffeerösterei ihre Eröffnung feiert, kommen in der Regel nur Familie und Freunde der Betreiber. Vielleicht auch der Bürgermeister und einige Honoratioren der Stadt, sofern an diesem Tag nichts Wichtiges in ihren Terminkalendern steht. Anders stellte sich der Start von „Yoanda“ am Freitagnachmittag in Wolfratshausen dar: Ulrike Scharf, Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales, sowie Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK Deutschland, wünschten dem Verein für berufliche Integration, der Träger des Geschäfts, persönlich viel Erfolg mit der inklusiven Kaffeerösterei am Hans-Urmiller-Ring 24.

VdK-Präsidentin Bentele hat‘s gemundet: „Hier schmeckt Inklusion richtig lecker“

Wie berichtet ist es das Ziel des 1987 gegründeten Vereins, Menschen mit einem psychischen Handicap einen Arbeitsplatz zu bieten. Alle Details erklärten Geschäftsführer Andreas Lotte und Betriebsleiter Johannes Eigelsreiter der illustren Gästeschar bei einem Rundgang durch die Rösterei. Diese „ist die erste ihrer Art in Bayern“, sagte Staatsministerin Scharf. Inklusion „hält unsere Gesellschaft zusammen“. Die berufliche Integration von behinderten Menschen sei „der Schlüssel“ auf dem Weg zum erklärten Ziel: „Eine inklusive Gesellschaft.“

Die neue Kaffeerösterei in der Loisachstadt sei der 101. inklusive Betrieb in ganz Bayern, sagte Scharf. Rund 1800 Menschen mit Handicap gingen in diesen Unternehmen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach, „sie sind die besten Botschafter für Inklusion“. Diese könne nicht per Gesetz verordnet werden, sondern es brauche unter anderem Unternehmer, „die diesen Menschen eine Chance geben“.

Verena Bentele outet sich in Wolfratshausen als „Kaffee-Junkie“

Richtig, pflichtete Vdk-Präsidenten Bentele (die ehemalige Spitzensportlerin ist seit ihrer Geburt blind) der Ministerin bei. Es sei ein Missstand, dass rund 40 000 Betriebe in der Bundesrepublik keinen Mitarbeiter mit einer Behinderung in ihren Reihen hätten. Daher müsse die Ausgleichsabgabe, die Unternehmer zahlen müssen, die nicht die gesetzlich vorgeschriebene Zahl von schwerbehinderten Menschen beschäftigen, erhöht werden.

Bentele outete sich am Freitag in der Flößerstadt als „Kaffee-Junkie“. Für ihren Start in den Tag sei das koffeinhaltige Heißgetränk unverzichtbar. „Hier in Wolfratshausen schmeckt Inklusion richtig lecker“, rührte sie die Werbetrommel. Bentele kündigte an, sich im Anschluss an den offiziellen Teil noch durchs „Yoanda“-Sortiment probieren zu wollen. „Und Herr Lotte bekommt in den nächsten Tagen meine ehrliche Bewertung. Dann können sie an ihrem Produkt weiterarbeiten.“ Der inklusive Betrieb, so Bentele „ist ein Vorbild in der Region“. Denn Arbeit sei nicht nur Broterwerb, „Arbeit ist sinnstiftend“, betonte die VdK-Präsidentin.

Landrat Niedermaier ist voll des Lobes

Landrat Josef Niedermaier räumte ein, den Verein für berufliche Integration bis dato nicht gekannt zu haben. Doch als er auf der Einladung zur Einweihung die Namen Scharf und Bentele gelesen habe, habe er sich gesagt: „Das ist wohl doch etwas ganz Besonderes, da hast du bisher noch nicht genau genug hingeschaut.“ Niedermaier war voll des Lobes für den Inklusionsbetrieb – und bedauerte: „Es fehlt noch häufig das Verständnis, die Akzeptanz muss steigen.“

„Sie fördern Menschen, sie bieten ihnen eine Chance“, stellte Wolfratshausens Rathauschef Heilinglechner anerkennend fest. Der Name „Yoanda“ sei nicht nur „besonders schön“. Heilinglechner hatte recherchiert: Im Afrikanischen bedeute das Wort „fülle und gedeihe“. Er wünsche dem Inklusionsbetrieb, „dass er gedeihe und immer genug Kaffee zum Abfüllen hat“. (cce)

