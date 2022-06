Was Schulabgänger bei Bewerbungen vermeiden sollten

Von: Doris Schmid

Die Qual der Wahl haben Arbeitgeber auf der Suche nach Auszubildenden. Bei der Bewerbung sollten junge Erwachsene daher Fehler vermeiden. © imagebroker/Imago

Ein Bewerbungsfoto im Spaghetti-Träger-Top geht gar nicht: Horst Niegel von „Arbeit für Jugend“ weiß, was Schulabgänger bei Bewerbungen falsch machen können.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Als Coach und Vorsitzender des Vereins „Arbeit für Jugend“ hat Horst Niegel bereits zahlreiche Bewerbungen aufgesetzt. Nicht für sich, sondern für seine Schützlinge. Seit vielen Jahren begleitet er Mittelschüler mit einem schlechten Notendurchschnitt beim Start ins Berufsleben. Der Eurasburger weiß, worauf Arbeitgeber Wert legen und was man tunlichst vermeiden sollte. Für unsere Zeitung hat er die fünf größten Fehler beim Schreiben einer Bewerbung ausgemacht.

Wolfratshausen: Verein „Arbeit für Jugend“ gibt Tipps für die Bewerbung

• Mangelnde Sorgfalt

Wer bereits den Namen seines vielleicht zukünftigen Arbeitgebers falsch schreibt, hat laut Niegel schlechte Karten. „Das kommt nicht gut an“, berichtet der Eurasburger aus seiner Erfahrung. Wer einen positiven Eindruck hinterlassen möchte, schreibt in seiner Bewerbung den Firmenchef oder Sachbearbeiter persönlich an.

• Gestelzte Sprache

Auf Fremdwörter verzichten sollte man im Bewerbungsschreiben, wenn man diese auch im Alltag nicht benutzt. „Flüssige, einfache Sprache, kurz und bündig“: So stellt sich Niegel ein gutes Anschreiben vor. Kein Arbeitgeber habe Zeit, sich zweiseitige Bewerbungsschreiben durchzulesen. Nicht fehlen sollte ein Satz zur Motivation und zu den persönlichen Stärken – nebst einem lückenlosen und stimmigen Lebenslauf.

Horst Niegel, Vorsitzender des Vereins „Arbeit für Jugend“ © Archiv

Bluse oder Hemd fürs Bewerbungsfoto die erste Wahl

• Schnappschuss-Fotos

Das Bild im Spaghetti-Träger-Top sollten junge Frauen nicht für ihre Bewerbung auswählen. Eine Bluse, respektive ein Hemd bei den männlichen Bewerbern, sollten die erste Wahl sein. Schließlich will man den zukünftigen Arbeitgeber von sich überzeugen. Dazu gehört Niegel zufolge auch eine entsprechende Präsentation.

• Flecken und Eselsohren

Fettflecken und umgeknickte Seiten: Auch das geht in den Augen von Niegel gar nicht. „Die Unterlagen sollten ordentlich und sauber sein.“ Er empfiehlt, die Dokumente in einen Hefter zu packen und diesen in einen verstärkten Umschlag zu stecken, damit alles heil ankommt.

• Vorgaben missachten

Wer eine Online-Bewerbung verschickt, sollte sich an die Vorgaben des Unternehmens halten und Hinweise beachten. Wer beispielsweise das maximal zulässige Datenvolumen überschreitet, dem kann es passieren, dass sein Schreiben aussortiert wird oder es gar nicht ankommt.

Zum Schluss rät Niegel allen Schulabgängern, ihre Scheu zu überwinden und persönlich im Unternehmen vorbeizuschauen. Sei es, um die Bewerbung abzugeben, oder um nach einem Praktikum zu fragen.

