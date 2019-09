„Verein Flößerstraße“ feiert zehnjähriges Bestehen

Seit zehn Jahren ist es dem „Verein Flößerstraße“ ein Anliegen, dass die Flößerei nicht vergessen wird. Darüber sprachen wir mit Vereinsvorsitzender Gabriele Rüth.

+ Gabriele Rüth Vorsitzende des „Vereins Flößerstraße“ © Foto: MM-Archiv Frau Rüth, vier Flößer-Skulpturen stehen in Wolfratshausen. In Weidach legen im Sommer viele Flöße ab. Wo in der Stadt findet man denn sonst noch die Flößerei?

Ich kann gar nicht alles aufzählen, so viel gibt es da. Die Sonderausstellung Flößerei im Heimatmuseum zeigt sehenswerte Exponate. Das Stadtarchiv bewahrt seltenes Gut zum Thema auf. Der Flößerpfad mit sechs Stationen und der Kinderflößerpfad greifen das Thema auf. Der Brücken- und Flößerheilige St. Nepomuk steht in einer kleinen Kapelle am Johannisplatz und kommt alle drei Jahre bei der Johanni-Prozession aufs erste Floß. Außerdem sieht man an der Johannisbrücke am Floßmeisterhaus Lüftlmalereien. Wenig beachtet, aber an prominentem Platz, nämlich am Marienplatz-Brunnen, ist ein Flößerei-Relief. Am Eingang zur Sparkasse an der Sauerlacher Straße ist an der Wand ein hölzerner Flößer von Hans Kastler zu sehen. Na ja, und die Floßgasse beim Kastenmühlwehr nicht zu vergessen, auch wenn sie leider nicht mehr in Betrieb ist.

Seit zehn Jahren engagiert sich Ihr Verein für das historische Erbe der Flößerei. Was waren für Sie die Höhepunkte?

Ich kann auf viele tolle Höhepunkte in den zehn Jahren zurückblicken. Da sind unser FlussFILMfestival 2018, das wir nächstes Jahr wieder veranstalten wollen, und die Flößertage der Deutschen und der Internationalen Flößereivereinigung, an denen wir gerne teilnehmen; außerdem der 30. Flößertag, zu dem die Stadt Wolfratshausen 2017 mit unserer Unterstützung einlud. Ich habe zwei Bücher veröffentlicht: „Entlang der Loisach“ und „Entlang der Isar“. Ein weiterer Isarband erscheint 2020. Ein Erfolg war der Flößerfilm „Fahr ma obi am Wasser“ von Walter Steffen, und es gab viele spannende Lesungen...

Wolfratshausen ist „Internationale Flößerstadt“. Warum braucht es da noch Ihren Verein?

Es braucht unseren Verein, der übrigens nicht nur hier in der Region, sondern bayernweit die Erforschung, Bewahrung und kulturelle Pflege der Flößerei betreibt, damit dieses einst so wichtige Handwerk nicht vergessen wird. Das kann eine Stadt allein gar nicht leisten. Dafür braucht es ehrenamtliche Heimatforscher wie zum Beispiel uns.

Was wird den Gästen am Sonntag geboten?

Zunächst: Die Veranstaltung ist bereits ausgebucht. Unsere Gäste erwartet die Festrede von Dr. Michael Stephen (Leiter des Stadtarchivs München und Vorsitzender des Historischen Vereins Oberbayern, Anm. d. Red.) zum Thema „Auf Spurensuche zur Flößerei im Stadtarchiv München“. Dann erzählen Nachkommen von Flößern aus deren Leben. Wir erwarten den Tara-Flößer Fikret Pendek und zeigen einen Film über ihn. Die Wolfratshauser Künstlerin Anje Bultmann präsentiert ihre Clips „Fluss-Welten“. Dazu gibt es noch weitere Überraschungen für die Gäste, die ich aber nicht verraten möchte – sonst wären’s ja keine Überraschungen mehr. Dominik Stallein