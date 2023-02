„Verheerend“ unzuverlässig: So viele Züge kamen 2022 auf der S7-Strecke zu spät

Von: Carl-Christian Eick

Im vergangenen Jahr hatte auf der S7-Strecke jeder zehnte Zug Verspätung. Knapp ein Prozent aller S-Bahnen zwischen Wolfratshausen und München fiel laut Pünktlichkeitsstatistik der Bahn aus. © Hans Lippert

Die S7 weist die zweithöchste Ausfallquote aller Münchner S-Bahnen auf: Berufspendler Fried-Thorsten Jantzen kritisiert in diesem Zusammenhang Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter.

Wolfratshausen/München – Die Zahl der Verspätungen und Zugausfälle bei der S-Bahn München im vergangenen Jahr kommentiert Dr. Markus Büchler, Sprecher für Mobilität der Grünen-Fraktion im bayerischen Landtag, mit dem Adjektiv: „Verheerend.“ Das ist Wasser auf die Mühle des Wolfratshausers Fried-Thorsten Jantzen. Der hatte sich wie berichtet mit einer Petition zum Thema Pünktlichkeitsstatistik an den bayerischen Landtag gewendet – und kassierte eine Abfuhr.

Die sogenannte Jahrespünktlichkeit der S-Bahn München lag im Jahr 2022 bei durchschnittlich 90,1 Prozent. Dies hat eine Anfrage Büchlers an Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) ergeben. Auf den S7-Ästen (West und Ost) waren 90,6 beziehungsweise 90,4 Prozent der Züge pünktlich. Im Gesamtnetz fielen laut Bernreiter im zurückliegenden Jahr sechs Prozent aller S-Bahnen aus – auf der S7-Strecke 0,9 Prozent. Damit teilt sich die S7 den zweiten Platz mit der S2, die höchste Ausfallquote weist die S8 (1,3 Prozent) zwischen Herrsching und dem Flughafen München auf.

Für Grünen-Politiker Büchler sind diese Werte „absolut inakzeptabel“. Die Fahrgäste seien Opfer einer „maroden und überlasteten Infrastruktur“. Die S-Bahn sei „jahrzehntelang von den Verkehrsministern der CSU in Bund und Land sträflich vernachlässigt worden“. Büchler fordert vor diesem Hintergrund unter anderem eine schnelle Modernisierung sowie den Ausbau der Außenäste, „um die Stabilität des gesamten Systems verbessern“.

Wolfratshauser wendet sich mit Petition an den bayerischen Landtag

Glaubt man dem Wolfratshauser Berufspendler Fried-Thorsten Jantzen, ist die von Verkehrsminister Bernreiter präsentierte Pünktlichkeitsstatistik sogar „geschönt“. Denn: „Züge, die ausfallen oder frühzeitig wenden, werden einfach nicht mitberechnet. Und die Pünktlichkeitsquote der S-Bahnen wie der S7 wird nicht an den Endpunkten berechnet.“

Jantzen, Studiendirektor an einem Münchner Gymnasium, hatte per Petition an den Landtag gefordert, dass die Staatsregierung die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) auffordern soll, „eine neue Pünktlichkeitsstatistik mit der Deutschen Bahn bezüglich der S-Bahn München zu vereinbaren“. Die BEG befindet sich zu 100 Prozent im Besitz des Freistaats, die Gesellschaft plant, finanziert und kontrolliert den Personennahverkehr auf allen Gleisen in Bayern. Doch Jantzens Petition fiel im zuständigen Ausschuss für Wohnen, Bau und Verkehr durch – die Mehrheit von CSU- und Freie-Wähler-Mitgliedern sah keinen Handlungsbedarf (wir berichteten).

Fried-Thorsten Jantzen: Der Berufspendler aus Wolfratshausen scheiterte mit einer Petition an den bayerischen Landtag. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Inzwischen liegt Jantzen das Protokoll der Ausschusssitzung vor. Es handelt sich dabei um ein sogenanntes Wortprotokoll, das heißt, die einzelnen Redebeiträge der Landtagsabgeordneten sind von diesen nicht autorisiert worden. Nachzulesen ist unter anderem, dass sich Sebastian Körber, FDP-Landtagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Oberfranken, in der Sitzung für das Anliegen des Petenten stark gemacht hatte. Dasselbe gilt für Natascha Kohnen (SPD), die dafür plädierte, Jantzens Eingabe an die Staatsregierung weiterzuleiten. Auch Büchler ist Mitglied des Ausschusses und wies in der Sitzung auf die in seinen Augen völlig veraltete S-Bahn-Infrastruktur hin, die der Grund für immer wieder auftretende Defekte sei.

Ich bin enttäuscht, dass die Petition, das heißt, ein solches für die Bürger alltägliches und wichtiges Thema mit der Fraktionsdisziplin verknüpft wird.

Auch Staatsminister Bernreiter nahm Stellung zur Petition des Wolfratshausers. Er erklärte, dass die Statistiken – Pünktlichkeit und Zugausfälle – unterschiedliche Qualitätskennzahlen seien, die auf unterschiedlichen Datengrundlagen basieren würden. Und er widersprach der Behauptung des Wolfratshausers, dass die Bahn die Möglichkeit nutzt, „Züge ausfallen zu lassen oder vorzeitige Zugwendungen durchzuführen“ – weil sie dann nicht in die Pünktlichkeitsstatistik einfließen würden. Das stimme nicht, so der Verkehrsminister. Ein Zugausfall führe vielmehr dazu, dass diese Leistung von der BEG nicht vergütet werde. Ergo mache es für die Bahn keinen Sinn, bewusst Züge zu stoppen.

Petitionsausschuss: Eingabe „wird für erledigt erklärt“

Kurzum: „Die Eingabe wird aufgrund der Stellungnahme der Staatsregierung für erledigt erklärt.“ Das hat Jantzen nun schwarz auf weiß. „Ich bin enttäuscht, dass die Petition, das heißt, ein solches für die Bürger alltägliches und wichtiges Thema mit der Fraktionsdisziplin verknüpft wird“, so der Wolfratshauser gegenüber unserer Zeitung. Und auch der ehemalige Münchner Bürgermeister Josef Schmid (CSU) habe nicht „den Mumm“ gehabt, in der Ausschusssitzung seinen Parteifreunden zu widersprechen. Jantzens Fazit: „Staatsminister Bernreiter – in Personalunion Aufsichtsratsvorsitzender der Bayerischen Eisenbahngesellschaft – sieht keinen Änderungsbedarf und stellt sich schützend vor die BEG.“ (cce)

