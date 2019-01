Vermisste Frau rasch gefunden

Eine demenzkranke Wolfratshauserin ist am Freitag aus dem Pflegeheim am Paradiesweg verschwunden. Zum Glück konnte sie bald gefunden werden.

Wolfratshausen - Ein gutes Ende nahm eine Vermisstensuche am Freitag. Eine an Demenz erkrankte Wolfratshauserin hatte am Nachmittag ihr Pflegeheim am Paradiesweg verlassen. Ihr Verschwinden blieb allerdings nicht lange unentdeckt. Pflegekräfte verständigten die Polizeiinspektion Wolfratshausen. Noch während der Einleitung der Suchmaßnahmen fiel einem Passanten auf dem Parkplatz eines Supermarkts eine Dame auf, die einen verwirrten Eindruck machte. Der Mann verständigte umgehend die Polizei. Die Beamten suchten den Parkplatz ab, fanden die Frau aber nicht, da die sich mittlerweile in ein nahe liegendes Geschäft begeben hatte. Mitarbeiter betreuten sie dort bis zum Eintreffen der Streife. Deren Überprüfungen ergaben, dass es sich bei der Frau um die bereits als vermisst gemeldete Wolfratshauserin handelte. „Die Dame konnte so wohlbehalten in ihr Pflegeheim zurückgebracht werden“, berichtet Polizeihauptmeister Michael Stockhammer.