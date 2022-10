Versuchsprojekt Heukartoffel: Laura und Nicola haben die Erwartungen erfüllt

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Teilen

Ertragreich: Stolz präsentiert Michael Gebhart mit seiner Tochter Silvia Gebhart sowie den Enkelkindern Aurelia und Melissa seine Kartoffelernte. Gewachsen sind die Knollen nicht in der Erde, sondern in Heu gebettet. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Der Wolfratshauser Michael Gebhart probiert eine alte Kartoffel-Anbaumethode aus - und plant einen Hofladen.

Wolfratshausen – Mit Laura ist Michael Gebhart sehr zufrieden. Auch Nicola hat die Erwartungen voll erfüllt. Nur der Blaue Schwede, der macht dem Weidacher ein bisschen Sorgen. „Der könnte besser sein.“ Gebhart spricht von Kartoffeln, genauer gesagt von Heukartoffeln. Hinter seinem Hof baut der 63-Jährige die Pflanzen an – zunächst als Versuch, wie er betont. Denn Gebhart hat eine alte Pflanzmöglichkeit wiedergefunden, die sich vom herkömmlichen Kartoffelanbau unterscheidet.

Versuchsprojekt Heukartoffel: Laura und Nicola haben die Erwartungen erfüllt

Die Saatkartoffeln werden nicht wie üblich in die Erde hinein, sondern auf die Grasnarbe gesetzt. Darüber legt er eine Heuschicht aus, 40 Zentimeter hoch. Diese Anbaumethode ist ein wenig in Vergessenheit geraten, weil sie weniger Ertrag bringt. Gebhart sieht allerdings auch Vorteile. „Man hat weniger Arbeit. Im Prinzip sind es nur zwei Arbeitsgänge: Pflanzen und Ernten.“ Die Schalen der Kartoffeln werden bei dieser Anbaumethode etwas dicker.

Ich glaube, unser Umfeld hat uns für komplett verrückt erklärt – oder zumindest arg belächelt.

Vor einiger Zeit sah der Weidacher einen Bericht im Fernsehen über den Kartoffelanbau in Permakultur. Er beschloss, es selbst zu versuchen. Seine Landwirtschaft hatte er da gerade erst wieder aktiviert und begonnen, auf einem Teil des 2,5 Hektar großen Feldes hinter seinem Anwesen Gemüse anzupflanzen. „Alles ohne zu düngen oder zu spritzen“, betont Gebhart und blickt über das Grün. Vor den Tomatensträuchern wächst eine Reihe Wirsing. Grünkohl, Zucchini und Rosenkohl hat er angepflanzt. Und jetzt eben noch die Heukartoffeln. „Ich glaube, unser Umfeld hat uns für komplett verrückt erklärt – oder zumindest arg belächelt.“

Lesen Sie auch: Fröhliches Rudelsingen - Premiere im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen

Gebhart war das egal. Er säte aus und schmiedete einen langfristigen Plan. Das selbst gezogene Gemüse möchte er irgendwann in einem kleinen Hofladen vermarkten. „Es ist ein zaghafter Versuch, neue Wege zu gehen“, sagt er. Seine Tochter Silvia unterstützt ihn dabei. Ein Risiko sieht sie in der reaktivierten Landwirtschaft nicht: „Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir das ganze Gemüse selber essen müssen.“ Gebhart brachte etwa 150 Kilo Saatkartoffeln aus, bedeckte sie mit 25 Ballen Heu – und wartete ab. Doch kaum standen die Pflänzchen in der Blüte, machte ein Unwetter einen Teil davon wieder zunichte. „Das muss man hinnehmen“, ist sich das Vater-Tochter-Gespann einig.

Gebharts Kartoffelernte kann sich sehen lassen

Die vom Wetter verschonte Ernte kann sich durchaus sehen lassen. Das zeigt Gebhart, indem er eine Pflanze freilegt – Laura. Ein Dutzend Kartoffeln liegt im Gras, manche sind dicke Knollen, manche kleinere Exemplare. Mit seinem Versuch ist der Weidacher zufrieden. So sehr, dass er in der nächsten Saison die Anbaufläche erweitern möchte. Und noch etwas steht auf seiner Agenda. „Ich möchte Urgetreide wie Dinkel, Einkorn, Emmer, Kamut, Rotkornweizen oder Lichtkornroggen anpflanzen.“ Das Angebot des künftigen Hofladens wächst – in jeder Beziehung. (sh)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.