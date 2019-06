Vogelschützer wollen seltene Schwalbenart wieder ansiedeln

Die Kreisgruppe des Landesbund für Vogelschutz will in der Pupplinger Au die selten gewordene Flussseeschwalbe wieder heimisch machen. Dafür greift sie zu ungewöhnlichen Mitteln.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Seit Jahren setzt sich der Landesbund für Vogelschutz (LBV) für die Wiederansiedlung der Flussseeschwalbe an der Isar ein – und hat dafür speziell die Pupplinger Au im Blick. Unterstützt wird er dabei vom Projekt „Alpenflusslandschaften – Vielfalt leben von Ammersee bis Zugspitze“. Trotzdem kam es bisher noch nicht zum erhofften Erfolg. Doch davon lässt sich der LBV nicht entmutigen.

„Auch heuer haben wir wieder eine Insel ausgewählt, die sich am besten für die Wiederansiedlung eignet, um sie den Tieren als Brutplatz vorzuschlagen“, sagt Fabian Unger, verantwortlicher Koordinator der Aktion. Laut Dr. Sabine Tappertzhofen, LBV-Geschäftsstellenleiterin in Wolfratshausen, liegt diese „relativ weit am nördlichen Flussufer“. Um die Schwalben auf besagte Kiesinsel zu locken, setzt der LBV Vogelattrappen und Koloniegeschrei ein. Die bemalten Attrappen sind aus Kunstharz und mit einem Stab auf dem Boden aufgestellt. „Flussseeschwalben gehören zu den Koloniebrütern, deshalb würden sie dort alleine nicht brüten“, sagt Tappertzhofen.

Weitere Unterstützung kommt von einem Ghettoblaster. Die Geschäftsstellenleiterin erklärt: „Wenn die Tiere in ihren Kolonien nisten, herrscht ein hoher Geräuschpegel, es wird sehr laut geschrien.“ Von den Lauten existieren Tonbandaufnahmen. „Von uns fährt deshalb immer mal wieder jemand mit einem großen Ghettoblaster raus und spielt vom Ufer aus für ein paar Stunden die Geräusche ab“, erklärt Tappertzhofen. Fliegt der Brutvogel nun über die Kiesinsel, erblickt er nicht nur seine Artgenossen aus Harz, sondern hört auch deren Rufe.

Die Flussseeschwalbe steht in Bayern auf der Roten Liste. Das war nicht immer so: Früher brüteten die Vögel zu hunderten an den bayerischen Alpenflüssen. Durch menschliche Eingriffe, etwa in den Wasserhaushalt, sind die meisten Kiesflächen aber mittlerweile unter einer Pflanzendecke verschwunden. Die Tiere haben somit einen Großteil ihrer natürlichen Brutplätze eingebüßt.

Ob das Vorhaben des LBV letztendlich gelingt, hängt von mehreren Faktoren ab. Ruhige Orte, an denen die Schwalben ungestört brüten können, spielen dabei eine große Rolle. Die Problematik gerade in der Pupplinger Au ist der hohe Freizeitdruck auf den Kiesflächen. Auf diesen Inseln wurden die Tiere immer wieder von Menschen gestört. Um das zu verhindern, hat der LBV in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Betretungsverbot-Tafeln aufgestellt. Unger: „Wir hoffen, dass die Isarbesucher die Einschränkungen akzeptieren und durch ihr Verhalten mithelfen, die Vögel zu ihrem natürlichen Brutgebiet an der Isar zurückzubringen.“

