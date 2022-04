Vollspann-Tritt „seitlich ins rechte Knie“: Hobby-Kicker (23) nach Foulspiel vor Gericht

Teilen

Die Rote Karte zeigte der Schiedsrichter dem Hobby-Kicker unmittelbar nach dessen Foul – das Amtsgericht Wolfratshausen verurteilte den Münchner zudem zu einer saftigen Geldstrafe. © Symbolfoto / Patrick Seeger/dpa

Gegenspieler schwer verletzt: Nach einem brutalen Tritt muss sich ein Hobby-Fußballer vor dem Amtsgericht Wolfratshausen verantworten.

Wolfratshausen/Geretsried – Ein brutaler Frust-Tritt auf dem Fußballplatz hatte kürzlich ein Nachspiel vor dem Strafgericht am Amtsgericht Wolfratshausen. Dort musste sich ein Münchner Hobby-Kicker (23) wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Der junge Mann hatte während einer Spielunterbrechung einen Gegenspieler so heftig gegen dessen rechtes Knie getreten, dass der Geretsrieder aufgrund einer schweren Sprunggelenksverletzung drei Monate pausieren musste.

Mittels eines Strafbefehls war der Angeklagte zu einer Geldstrafe von 2800 Euro (70 Tagessätze) verurteilt worden. Dagegen hatte der 23-Jährige Einspruch eingelegt, weil ihm die Strafe zu hoch erschien. Er ließ sich jedoch vom Amtsrichter überzeugen, dass er sehr günstig davongekommen war – und nahm seinen Einspruch schließlich zurück.

Vollspann-Tritt „seitlich ins rechte Knie“: Hobby-Kicker (23) nach Foulspiel vor Gericht

Dass er in dem Punktspiel am 14. August vergangenen Jahres auf dem Fußballplatz am Forst in Geretsried einen gegnerischen Verteidiger wie in der knappen Anklageschrift beschrieben seitlich von hinten gegen das Knie getreten hatte, leugnete der angeklagte Angreifer nicht. Frust über einen 1:3-Rückstand zum Tatzeitpunkt nach einer guten Stunde Spielzeit war wohl der Auslöser. „Es kamen natürlich Emotionen auf, weil wir immer hinten lagen“, räumte der Münchner ein, der dem Richter kurz und bündig erklärte, wie es aus seiner Sicht dazu gekommen war. „Es kam ein langer Ball auf mich, ich gehe im Zweikampf mit einem Gegenspieler zu Boden. Als ich aufstand, kam der andere von hinten und zog mich zurück“, so der Beschuldigte. Daraufhin habe er sich umgedreht und getreten, „seitlich ins rechte Knie, mit Vollspann“.

Schiedsrichter zückt nach Foulspiel sofort Rote Karte

Das Spiel war zu diesem Zeitpunkt bereits unterbrochen gewesen, weil der Schiedsrichter den geschilderten Zweikampf als Foul des Stürmers gewertet hatte. Aber es sei „keine Absicht gewesen, den anderen zu verletzten“, beteuerte der Angreifer, der für die Aktion sogleich die Rote Karte gesehen hatte.

Dass das eine Körperverletzung ist, darüber müssen wir nicht reden, das weiß auch der Angeklagte.

„Dass das eine Körperverletzung ist, darüber müssen wir nicht reden, das weiß auch der Angeklagte“, sagte Richter Helmut Berger. Für den Tritt weniger als 70 Tagessätze anzusetzen, halte er für nicht vertretbar. Aus Sicht des Gerichts handelte es sich bei der Aktion um eine vorsätzliche Körperverletzung, sogar um eine gefährliche wegen des Stollenschuhs, mit dem er zutrat. „Bei der Verletzung ist der Strafbefehl geschenkt“, meinte der Richter und rechnete dem Münchner vor, dass selbst wenn der Tritt als minderschwerer Fall eingestuft werden würde, 90 Tagessätze die unterste Grenze des Strafmaßes wären. Der Strafrahmen für eine gefährliche Körperverletzung sieht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren vor, im minderschweren Fall drei Monate bis fünf Jahre. „Als Alternative käme auch ein hinterlistiger Angriff in Betracht, weil der andere sich wegdrehte, den Angriff nicht kommen sah, sich nicht verteidigen konnte“, fuhr der Richter laut in seinen Überlegungen fort.

Verteidiger bittet um Unterbrechung der Verhandlung

Dies war der Moment, in dem der Verteidiger um eine Unterbrechung bat. Nach einer kurzen Besprechung mit seinem Mandanten nahm er den Einspruch zurück und akzeptierte den Strafbefehl über 70 Tagessätze. Die angereisten Zeugen, unter anderem der damalige Gegenspieler und der Schiedsrichter, mussten sich nicht mehr zum Geschehen äußern. (rst)

Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.