Von Beethoven bis Rossini: Leckerbissen für Freunde der klassischen Musik in der Loisachhalle

Von: Franziska Konrad

Kommt in die Wolfratshauser Loisachhalle: Der Cellist Jens Peter Maintz. © N. Lund

Es ist ein Sommerprojekt der Philharmonie München: Ein bekannter Solist und Dirigent gastiert im Juni in der Loisachhalle in Wolfratshausen.

Wolfratshausen – Ein besonderer musikalischer Abend erwartet Fans der klassischen Musik laut Mitteilung im Juni in der Loisachhalle: In Kooperation mit der Stadt Wolfratshausen und der Initiative „Kinder in Not“ der evangelischen Kirchengemeinde von St. Michael bringt die neue Philharmonie München ein Sommerprojekt an die Loisach: Am Freitag, 23. Juni, holt sie in diesem Zug den jungen Dirigenten Simon Edelmann sowie den Cellisten Jens Peter Maintz auf die Bühne. Das Konzert beginnt um 20 Uhr.

Laut Programmankündigung dirigiert Edelmann Rossinis Ouvertüre „Barbier von Sevilla“. Maintz gibt Schostakowitschs Cellokonzert Nr. 1 zum Besten. Anschließend vertont das Duo gemeinsam Beethovens Symphonie Nr. 7.

Simon Edelmann studiert Orchesterdirigieren an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Seit dem Jahr 2022 fördert ihn das Forum Dirigieren. Während der vergangenen Jahre arbeitete er mit namhaften Orchestern wie der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und den Hamburger Symphonikern zusammen. Mit dem Gewinn der „Silver Medal of the Antal Dorati International Conduction Competition“ in Budapest 2021 machte Edelmann auch international auf sich aufmerksam.

Solist gewann den ARD-Musikwettbewerb in München

Cellist Jens Peter Maintz studierte bei David Geringas und besuchte einige Meisterkurse bei Heinrich Schiff und Siegfried Palm. Im Jahr 1994 gewann der Solist den ARD-Musikwettbewerb in München. Derzeit spielt der Künstler Kammermusik mit Partnern wie Kolja Blacher und Isabelle Faust. Seit 2006 musiziert Jens Peter Maintz als Solocellist im Lucerne Festival Orchestra.. (kof)

Info: Karten für 30 Euro – zuzüglich Vorverkaufsgebühr – gibt es bei München-Ticket im Internet unter www.muenchenticket.de und telefonisch unter 0 89/54 81 81 81, im Bürgerbüro und der Touristinfo Wolfratshausen sowie im Reisebüro Hecher unter der Nummer 0 81 71/9 81 20, bei der Stiftung Kinder in Not unter Ruf 01 72/8 52 88 73 sowie per E-Mail an kinderinnot@marinaholtkamp.de. An der Abendkasse kosten die Konzerttickets 35 Euro. Für Schüler und Studenten ist der Eintritt gratis.

