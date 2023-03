Vorhang ist gefallen: Neuer Gebäudekomplex an der Stelle des ehemaligen Isar-Kaufhauses

Von: Carl-Christian Eick

Das Isar-Kaufhaus in Wolfratshausen, hier ein Foto vom November 2012, kurz vor der Schließung, ist endgültig Geschichte. © Hermsdorf-Hiss

Ende des Jahres 2012 schloss das Isar-Kaufhaus in der Wolfratshauser Altstadt. Nun steht an der Stelle ein neuer Gebäudekomplex - und der Ankermieter wird bald einziehen.

Wolfratshausen – Man mag es kaum glauben: Vor rund zehn Jahren, Ende Dezember 2012, schloss Geschäftsführer Frederik Holthaus die Türen des Isar-Kaufhauses in der Wolfratshauser Altstadt ab. Ende dieser Woche fiel am Untermarkt 7-11 der Vorhang, sprich das Baugerüst ist abgebaut: An der Stelle des ehemaligen Kaufhauses steht jetzt ein neues Wohn- und Geschäftshaus.

Dem Aus des Isar-Kaufhauses war ein öffentlicher Streit über den Mietvertrag zwischen Holthaus und der damaligen Immobilieneigentümerin vorausgegangen. Holthaus war letztlich nicht gewillt, die Forderungen der Vermieterin zu erfüllen. Das Ende des Kaufhauslebens hatte für die Loisachstadt gravierende Folgen: Die Kundenfrequenz in der Innenstadt sank dramatisch.

Hoffnung keimte 2017 wieder auf. Die Projektgesellschaft Untermarkt 7-11 kaufte Grundstück und Gebäude und wollte zeitnah ein neues Wohn- und Geschäftshaus auf dem Areal bauen. Doch immer wieder gab’s Rückschläge, juristische Auseinandersetzungen mit den unmittelbaren Nachbarn kosteten den Bauherrn viel Zeit, reichlich Nerven und eine Stange Geld. Die Kaufhaus-Ruine geriet zwischenzeitlich zu einem Schandfleck.

Am Untermarkt 7-11 in Wolfratshausen ist ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstanden. Ankermieter ist die Drogeriemarktkette Müller. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das alles ist nun Schnee von gestern. Die Arbeiten an dem Gebäudekomplex sind in der finalen Phase, mit der Drogeriemarktkette Müller steht der sogenannte Ankermieter bereits in den Startlöchern. Die bestehende Müller-Filiale am Obermarkt 8 schließt Ende Mai, ein Aushang an der Eingangstür informiert die Kunden: „Wir bitten um ihr Verständnis, dass aufgrund unserer Neueröffnung/des Umzugs am 25. Mai aktuell nicht alle Artikel verfügbar sind.“

Untermarkt 7-11 in Wolfratshausen: Jeweils Arztpraxen im zweiten und dritten Obergeschoss

Neben dem Ankermieter beziehen wie berichtet ein bereits ortsansässiger Gerontologe und ein ebenfalls ortsansässiger Urologe jeweils eine Arztpraxis im zweiten beziehungsweise dritten Obergeschoss des Neubaus. Darüber hinaus sind am Untermarkt 7-11 sechs neue Wohnungen entstanden. (cce)

