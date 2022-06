VW erfasst Radfahrerin: 16-Jährige schwer verletzt

Von: Peter Borchers

Ins Krankenhaus musste eine 16-Jährige nach einem schweren Fahrradunfall. © Symbolfoto: Kusch/dpa

EIne VW-Fahrerin hat eine rote Ampel übersehen und eine junge Radfahrerin erfasst. Die 16-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik.

Wolfratshausen - Bei einer Kollision mit einem Pkw in Wolfratshausen wurde eine junge Radfahrerin am Samstagabend schwer verletzt. Eine 47-jährige Wolfratshauserin war mit ihrem VW auf der Sauerlacher Straße in Wolfratshausen unterwegs. An der Ampel der Radwegquerung übersah sie das für sie geltende Rotlicht. Just in diesem Moment überquerte ein 16-jähriges Mädchen auf ihrem Rad die Fahrbahn und wurde von dem VW erfasst.

Wolfratshausen: VW-Fahrerin übersieht Rotlicht - Rafahrerin schwer verletzt

Die junge Radlerin zog sich bei dem Zusammenstoß Verletzungen am Kopf und diverse Schürfwunden zu, sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Insassen des VW blieben unverletzt, am Auto entstand Sachschaden in Höhe von etwa 800 Euro.

peb

