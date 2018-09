„Wahnsinnserlebnis“ für alle: Wolfratshauser Wirtefest bringt Stadt zum Feiern

Zünftig bayerisch: Im Biergarten der Flößerei begeisterte die Combo Oans no die Gäste mit Mundart-Texten.

18 Wirte, 18 Bühnen

18 Wirte, 18 Bühnen, 18 Mal beste Stimmung: Das Wolfratshauser Wirtefest lockte am Samstag etliche hundert Gäste in die Stadt, die bis spät in die Nacht feierten.