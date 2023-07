Kleine Neuerung, großes Echo: Bänke für Friedhof in Waldram – Besucher sind begeistert

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Bänke zum Rasten: Auf dem Friedhof in Waldram wurden Sitzgelegenheiten aufgestellt. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Seit kurzem gibt es auf dem Friedhof in Waldram sieben Bänke. Bei den Friedhofsbesuchern kommen die neuen Sitzgelegenheiten sehr gut an.

Wolfratshausen – Der Friedhof ist ein Ort des Gedenkens, der Ruhe und Besinnung, aber auch ein Ort der Begegnung. Nicht nur im Hinblick auf die Verstorbenen, die einander zu Lebzeiten kannten oder aber nie zusammen gekommen sind, sondern auch für die Angehörigen, die der Schmerz über den Verlust eines nahe stehenden Menschen eint. Seit kurzem laden auf dem Friedhof in Waldram sieben Bänke zum Rasten und gegenseitigen Austausch ein.

Neue Bänke auf dem Friedhof in Waldram: Sitzmöglichkeiten werden gebraucht

„Die Idee hatte unser Außendienstmitarbeiter Tobias Mevius“, gibt Claudia Kinzl, Pfarrsekretärin der Pfarrkirchenstiftung St. Andreas / Pfarramt St. Josef der Arbeiter, auf Nachfrage Auskunft. „Er bekommt ja vor Ort mit, wie viele Friedhofsbesucher unterwegs sind – und er hat einen Blick dafür, was gebraucht wird.“ Was er beobachtete: Sitzmöglichkeiten werden gebraucht. Also schlug er die Ruhebänke vor.

Bänke stammen von den Oberlandwerkstätten Geretsried

Die Verwaltung des Waldfriedhofs zeigte sich von dem Vorschlag begeistert und machte sich umgehend auf die Suche nach einem idealen Anbieter. Fündig wurde sie ein paar Kilometer südlich von Wolfratshausen: Dort sind die Oberlandwerkstätten Geretsried – eine inklusive Einrichtung, in der auch Menschen mit Beeinträchtigungen arbeiten.

Neue Sitzgelegenheiten kommen bei Friedhofsbesuchern gut an

Die verhältnismäßig kleine Neuerung löst ein großes Echo aus. Denn die Friedhofsbesucher sind begeistert von den neuen Erholungsmöglichkeiten. „Sich einfach hinsetzen, herunter kommen, die friedvolle Atmosphäre genießen oder mit dem einen oder anderen Besucher ins Gespräch kommen – einfach schön“, sei die übereinstimmende Meinung. Claudia Kinzl findet: „Man kann schon sagen, dass das ein Volltreffer war.“

