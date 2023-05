Nächstenliebe kennt keine Ländergrenzen: Waldramer Schüler wagen Blick über den Tellerrand

Von: Sabine Hermsdorf-Hiss

Interessiert: Die Schüler aus St. Matthias Waldram waren eines von vier an dem Seminar in Kloster Schäftlarn teilnehmenden Gymnasien. © Sabine Hermsdorf-Hiss

Das Waldramer Gymnasium St. Matthias nimmt am Schülerseminar „Unseren Glauben leben“ teil. Im Fokus stand Religiosität, Entwicklungsarbeit und das Land Burkina Faso.

Kloster Schäftlarn/ Waldram – Bischof Modeste Oliver Kambou aus der Diözese Gaoua in Burkina Faso hatte eine anstrengende Reise hinter sich. Fast 6000 Kilometer liegen zwischen aus dem westafrikanischen Binnenstaat und der Gemeinde Schäftlarn. Doch wollte es sich der Geistliche nicht nehmen lassen, persönlich am Schülerseminar der Q11 und der 10. Klassen Französisch unter dem Motto „Unseren Glauben leben – die Frankofonie beleben“, teilzunehmen.

Armut, Religion und Nächstenliebe: Waldramer Schüler wagen Blick über den Tellerrand

Organisiert hatten das Seminar Missio München und Herbert Jank vom Katholischen Schulwerk in Bayern, er übernahm auch die Moderation. Teilnehmer waren das Egbert-Gymnasium der Benediktiner Münsterschwarzach, das St. Gotthard Gymnasium der Benediktiner Niederaltaich, das Gymnasium St. Matthias in Waldram sowie als Gastgeber, das Gymnasium Kloster Schäftlarn. In verschiedenen Ateliers – zum Großteil in der Arbeitssprache Französisch – erörterten die 73 Schüler Themen wie die Wichtigkeit des interreligiösen Dialogs, wo die Herausforderungen bei der Entwicklungszusammenarbeit liegen, aber auch, welche Rolle die Arbeit der Kirche vor Ort einnimmt.

Abt Petrus Höhensteiger betonte, dass „diese Veranstaltung dazu beitrage, über den Tellerrand hinaus zu schauen.“ Das Seminar lenke die Aufmerksamkeit auf ein Land, das trotz seiner Armut viel zu bieten hat. „Wir sind alle Kinder Gottes“, unterstrich Domkapitular Monsignore Wolfgang Huber, Präsident von missio München. „Wir sind alle dazu berufen, etwas zu bewegen und das Leben zu gestalten und denen zu helfen, die Hilfe brauchen.“

Das „Land des aufrichtigen Menschen“ von Dürre und Klimawandel bedroht

Laut missio gilt Burkina Faso – übersetzt „Land des aufrichtigen Menschen“ – als ärmstes Land Afrikas. Ernteausfälle, Dürre und Klimawandel bedrohen die dortigen Kleinbauern in ihrer Existenz. Das Land zeichnet sich jedoch durch kulturelle Vielfalt aus. Knapp ein Viertel der Bevölkerung sind Christen, rund 64 Prozent bekennen sich zum Islam.

In der Diözese Gaoua gehören fünf Prozent der Bevölkerung der katholischen Kirche an, während 89 Prozent traditionelle Religionen praktizieren. „Umso wichtiger ist es, in Dialog zu kommen“, sagt Bischof Modeste Kambou. Gegenseitiger Respekt und Anerkennung seien unerlässlich. Verschiedene Veranstaltungen sollen einen Rahmen schaffen, um gegenseitige Offenheit, Toleranz und Engagement für solidarische Entwicklung zu fördern. Und: „Der christliche Glaube hat eine große Anziehungskraft. Aber man kann einem Menschen nicht von Christus erzählen, ohne ihnen einen Weg aus der Armut aufzuzeigen.“ Er plädiert dafür, gute Traditionen aufzunehmen, „auf dass sie auch unseren Glauben bereichern.“

Interreligiöser Dialog und Nächstenliebe über Ländergrenzen hinweg

Diesen Punkt nahm auch Dr. Notker Wolf, emeritierter Abtprimas aus St. Ottilien, auf. „Jesus war kein zweiter König David, er wollte nicht herrschen, sondern dienen.“ Der Benediktiner erinnert an den Gedanken der Nächstenliebe. „Hier zählen nicht die verschiedenen Nationen oder Hautfarben, nicht ob Mann oder Frau, hier zählt einfach nur der Nächste und sonst nichts.“ Und: „Glaube ist nicht eine Sache des Verstandes, sondern des Herzens.“

