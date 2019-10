„Walk of Fame“ soll an das westliche Loisachufer umziehen

Noch hat der Wolfratshauser „Walk of Fame“ seinen Platz vor der Loisachhalle. Das soll sich ändern.

Wolfratshausen– Nach der Künstlerin Katherina Lüthi, dem Wolfratshauser Kinderchor und Ex-Ministerpräsident Dr. Edmund Stoiber wird der Kabarettist Josef Brustmann am kommenden Samstag mit einem Stern auf dem Wolfratshauser „Walk of Fame“ geehrt. Eine Messingplatte mit dem Namen des Waldramers wird in den Boden vor der Loisachhalle eingesetzt. Wie künftig die Vergabe dieses Ehrenpreises zu erfolgen hat, beschloss der Kulturausschuss des Stadtrates in seiner jüngsten Sitzung. Anders als bisher spricht der Ausschuss nun ein gewichtiges Wort mit.

Grundsätzlich kommt nur derjenige in den Genuss eines „Walk of Fame“-Sterns, der „außergewöhnliche Leistungen“ vollbrachte, um Wolfratshausen „über seine Grenzen hinaus bekannt zu machen“. Die Auszeichnung, das beschloss der Ausschuss einstimmig, sollte jedoch „nicht in Konkurrenz zu anderen Ehrungen stehen“. Vorschläge kann jeder Bürger machen – direkt an Bürgermeister Klaus Heilinglechner, den Verein Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW) beziehungsweise den Kulturreferenten des Stadtrats, Alfred Fraas.

Künftig bewerten LAW-Vorstand, Kulturreferent und Rathauschef die Vorschläge und – das ist neu – bereiten eine Beschlussempfehlung für den Kulturausschuss vor. Die endgültige Entscheidung fällen die Mitglieder dieses Gremiums in einer nicht öffentlichen Sitzung.

Weiterhin ist es das Ziel der Kommune, den „Walk of Fame“ im Zuge der bereits 2013 vom Stadtrat beschlossenen Aufwertung des westlichen Loisachufers von der Loisachhalle auf die andere Flussseite zu versetzen. Einen Zeitplan gibt es dafür nicht. Vor der Aufwertung des Ufers auf der Rathausseite müssen wie berichtet noch diverse Hürden genommen werden. Zum einen müssen Ersatzparkplätze für die rund 50 Stellflächen her, die am westlichen Loisachufer der Umgestaltung zum Opfer fallen würden. Zum anderen haben Bürgermeister Heilinglechner und der Wirtschaftsreferent des Stadtrats, Helmut Forster, Bedenken, dass mehrere geplante Großvorhaben – sollten sie parallel in Angriff genommen werden – die Flößerstadt für Monate komplett lahmlegen.

Neben der Neugestaltung des Westufers steht der Neubau eines Geschäfts- und Wohnhauses an der Stelle des ehemaligen Isar-Kaufhauses an. Zudem die vom Stadtrat beschlossene Attraktivitätssteigerung der Altstadt sowie der Bau eines Edeka-Marktes sowie von rund 100 Wohnungen auf dem sogenannten Kraft-Areal östlich des S-Bahnhofs. Nicht zu vergessen: Die geplante Verlängerung der S7 von Wolfratshausen nach Geretsried.