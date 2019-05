Das war beim „Tag der Nachbarn“ in Wolfratshausen geboten

An einem Workshop teilnehmen, Arbeiten in einer Kunstgalerie bestaunen oder einfach nur Kontakte knüpfen: Künstler und Kunsthandwerker nutzten den bundesweiten „Tag der Nachbarn“ für eine Aktion in der Loisachstadt. Doch die Veranstaltung litt unter Besuchermangel.

Wolfratshausen – „Brot, Kunst und Spiel“ – unter diesem Motto nutzten Künstler und Kunsthandwerker den bundesweiten „Tag der Nachbarn“ am Freitag für eine Aktion. Tische und Bänke wurden auf dem Marienplatz aufgestellt, in der Werkstattgalerie „Handg’macht“ am Untermarkt wurden Arbeiten präsentiert. Kleine Workshops luden zum einen die Besucher zum Mitmachen ein, zum anderen, um Kontakte zu knüpfen. Gegen 18 Uhr spielte die Band Zebulon auf. Unterstützt wurde die Veranstaltung durch den Werbekreis Einkaufsstadt Wolfratshausen und den Verein „Lebendige Altstadt Wolfratshausen“ (LAW).

Neugierige ließen zuerst auf sich warten

„Wir wollen die Möglichkeit geben, den Künstlern bei der Arbeit zuzuschauen und selbst etwas auszuprobieren“, erklärte Petra Bauer-Wolfram, Mitinhaberin der Werkstattgalerie in der ehemaligen Sparkassenfiliale. Schon bei der Eröffnung Anfang April hatten die Besucher des „Handg’macht“ den Wunsch geäußert, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gäbe, der Altstadt wieder etwas mehr Leben einzuhauchen. „Da kam uns der ,Tag der Nachbarn’ ganz recht.“ Nur leider ließen die Neugierigen zu Beginn der Veranstaltung noch auf sich warten. Etwas vereinsamt saß Kerstin Dietsch an ihrem Spinnrad auf dem Marienplatz. In der Regel stellt sie Stricksachen her und malt. „Doch einen Workshop, wie man Socken strickt, wollte ich nicht anbieten“, sagte sie und lachte. „So demonstriere ich, wie man durch das Spinnen von Rohwolle die verschiedenen Garne herstellt.“ Dietsch vermutete, dass vielen Bürgern am Freitagnachmittag die Zeit fehlt, Kunsthandwerkliches zu genießen. Dieser Meinung war auch Uschi Fredl, die zeigte, wie man kleine Körbchen häkelt.

Aber dann wurde es doch noch voll: Aus der Stadtpfarrkirche strömten Kinder mit ihren Müttern und schauten sich das Angebot auf dem Marienplatz an. „Wir hatten Stellprobe für die Kommunion“, erklärte Dana Lotz den Andrang und schaute Kerstin Dietsch interessiert über die Schulter. Andrea Mähner probierte unterdessen den mitgebrachten Nudelsalat, der für das spätere Mitbring-Buffett geplant war. „Schade, dass um diese Uhrzeit noch nicht so viele Zeit haben“, meinte sie. In den Tagen zuvor hatte Mähner in ihrer Nachbarschaft Werbeflyer verteilt. Unterm Strich war die Aktion eine tolle Idee, die von allen, die den Weg in das Geschäft am Untermarkt und zum Marienplatz gefunden hatten, gelobt wurde.

