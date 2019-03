Warum man die Projekte Surfwelle und Bürgerladen nicht vergleichen kann

Wiederholt sich bei der Surfwelle, was schon beim Bürgerladen schief gelaufen ist? Nein, findet Bürgerladen-Initiator Ernst Gröbmair. Im aktuellen Fall kann er die Stadträte sogar verstehen.

Wolfratshausen – Der Traum der Initiatoren und ihrer Unterstützer platzte im Dezember 2015. Durch einen Bürgerentscheid kam der geplante Bürgerladen, ein Nahversorger im städtischen Gebäude am Untermarkt 10, zu Fall. Für das Aus war in den Augen der Ehrenamtlichen um Ernst Gröbmair nicht zuletzt das Hin und Her des Stadtrats verantwortlich. Sieht er Parallelen zum Surfwellen-Vorhaben? „Nein“, antwortet Gröbmair, „die zwei Projekte sind nicht vergleichbar.“ Den Stadträten, die in puncto Welle auf die Euphoriebremse getreten sind, macht der Immobilienmakler keinen Vorwurf. Im Gegenteil.

+ Ernst Gröbmaier hatte sich für das Bürgerladen-Projekt stark gemacht. Doch der Stadtrat spielte nicht mit - nach einigem Hin und Her. © Foto: Archiv Rückblende: Ein zunächst positives Votum zum Bürgerladen hob der Stadtrat wieder auf, selbst in zwei Sondersitzungen kam das Gremium zu keiner abschließenden Entscheidung. Schließlich ließen die Räte die Wolfratshauser über das Vorhaben abstimmen. Zuvor allerdings gingen 16 Stadträte an die Öffentlichkeit: „Bürgerladen nicht um jeden Preis, deshalb nicht am Untermarkt 10“, erklärten Fritz Schnaller, Helmuth Holzheu, Alfred Fraas, Helmut Forster, Günther Eibl, Dr. Manfred Fleischer, Claudia Drexl, Peter Plößl, Renate Tilke, Richard Kugler, Roswitha Beyer, Gerlinde Berchtold, Manfred Menke, Fritz Meixner Markus Höft und Benedikt Brustmann. Das Gros derer, die beim Bürgerentscheid ihr Kreuzchen machten, sah es genauso.

Bürgerladen und Surfwelle, das sind für Gröbmair Äpfel und Birnen, ergo nicht vergleichbar. Er, der als Beiratsvorsitzender des Vereins Lebendige Altstadt Wolfratshausen (LAW) im Sommer 2018 mitverantwortlich für eine viel diskutierte Plakat-Kampagne war und dem Stadtrat Untätigkeit vorhielt („Handelt endlich!“), nimmt die Bürgervertreter im aktuellen Fall in Schutz. Das Thema Surfwelle sei „falsch angefangen“ worden. Man habe zunächst „eine Begeisterung entfacht und erst dann das Projekt entwickelt“. Nach und nach sei der Stadtrat in der Folge unangenehm überrascht worden. Einmal machten Netto-, statt Bruttopreise die Runde, unterm Strich mussten deshalb noch mal gut 65 000 Euro bereitgestellt werden. Im Dezember erfuhren die Räte: Statt 410 000 Euro kostet die Welle knapp 675 000 Euro. Und: Aus dem städtischen Bauamt stammt eine nicht öffentliche Aufstellung, unterm Strich stehen demnach 750 000 Euro Gesamtkosten.

Dass der Stadtrat den Maximalzuschuss nun auf 400 000 Euro gedeckelt und die Auszahlung an acht Bedingungen geknüpft hat, kann Gröbmair nachvollziehen. „Was sollen die Räte denn machen? Es sind immer neue Unbekannte, immer neue Variable aufgetaucht.“ Es sei schon „merkwürdig“ gewesen, dass die Stadt Fördermittel aus dem Leader-Programm der EU beantragt habe, „ohne dass die dazu notwendigen Unterlagen vorlagen“, meint Gröbmair. Das gesamte sechsjährige Verfahren sei suboptimal verlaufen, bilanziert er. Die Kritik aus den Reihen des Stadtrats sei „berechtigt“.

Was hätte anders laufen müssen? „Der erste Schritt hätte sein müssen: Einen wasserdichten Vertrag mit dem Betreiber des Kraftwerks in Weidach schließen“, antwortet Gröbmair. Stattdessen sei das Projekt bis auf den heutigen Tag mit vielen Fragezeichen versehen, Verträge nicht unterschriftsreif, „und der Stadtrat wird unter Druck gesetzt, zu entscheiden“, da ansonsten keine EU-Fördermittel fließen würden. Gröbmairs persönliche Einschätzung: „Da haben viele versucht, ihr Bestes zu geben, doch das geschah unkoordiniert.“ Dass es dem Verein „Surfing Wolfratshausen“ gelingt, die acht Bedingungen des Stadtrats, die zum Großteil unter Verschluss bleiben, zu erfüllen, glaubt er nicht: „Alleine? Ohne Hilfe? Nein.“

Gröbmair betrachtet die in Weidach geplante Surfwelle differenziert. Dass sie, konkret die Surfer, zur Belebung der Innenstadt beitragen werden, glaubt der LAW-Beiratsvorsitzende nicht. „Die werden nicht zum Shoppen oder Flanieren in die Altstadt gehen.“ Auf der anderen Seite wäre die Welle „sicherlich ein großer Imagegewinn für Wolfratshausen.“

Noch ein letztes Wort zum Bürgerladen-Projekt: „Das ist definitiv beendet“, sagt Gröbmair. Es gebe keine ehrenamtlichen Bestrebungen mehr, in der Altstadt einen Nahversorger zu installieren.