Warum der Saustall an manchen Stellen des Bergwalds gewünscht ist

Selten wurde so intensiv über Artenvielfalt gesprochen wie derzeit. Eine große Rolle spielt in diesem Zusammenhang der Wald. Ohne menschliches Zutun würden sich dort nicht so viele Arten tummeln.

Wolfratshausen –Im Wortsinn wie Kraut und Rüben sieht es an diesem Ort aus. Morsche Baumstümpfe ragen aus dem Boden. In dem kleinen Tobel unterhalb des Waldpfads liegen – sich selbst überlassen – umgestürzte Eschen. Den Boden bedeckt ein Durcheinander an abgebrochenen und -gestorbenen Ästen und Zweigen. Die Station 13 des einst im Rahmen einer Diplomarbeit entstandenen Lehrpfads im Wolfratshauser Bergwald musste man eigentlich nicht eigens anlegen. Sie hat sich quasi selbst erschaffen und ist ein wunderbarer Beleg dafür, dass der Tod der Anfang neuen Lebens sein kann.

+ Das Gold des Waldes: Mulm, verfaultes, zu Pulver zerfallenes Holz, dient vielen Insekten als wichtige Nahrung. © hl

Wanderer älteren Semesters sähen das allerdings nicht immer so, sagt Robert Nörr. Mit dem Wolfratshauser Revierförster und BN-Ortschefin Sigrid Bender – der Bund Naturschutz ist Pate dieser Station – stehen wir an diesem heißen Junitag im kühlen Mischwald und lassen uns etwas über die Bedeutung von Tot- oder, freundlicher ausgedrückt, Biotopholz erzählen. Ja, die älteren Herrschaften, sagt Nörr und lächelt, die würden auf ihren Spaziergängen manchmal über „diesen Saustall hier“ schimpfen. Der Förster kann diese Reaktion sogar verstehen. „Die Kriegsgeneration ist aufgeräumte Wälder gewohnt.“ Damals, in den harten Zeiten, „wurde ja jedes Ästchen als Brennholz aus dem Wald gezogen“.

Eine saubere Optik ist jedoch genau das Gegenteil von dem, was der Wald und seine Bewohner benötigen. „Natur ist immer unordentlich“, sagt Nörr. Fachleute wie er wissen das. Totes Holz nämlich bietet endlos vielen Organismen Heimat und Nahrung und ist, so Nörr, „von entscheidender Bedeutung für den Artenschutz“. So steht es auch auf der Stations-Schautafel: „Biotopholz“, liest man dort, „brauchen etwa ein Fünftel der Waldtiere zum Schutz, als ,Wohnung‘ und Nahrungsquelle.“ Darunter fallen Fledermäuse, Spechte und andere Vögel, Ameisen, Schnecken, Würmer, Erdkröten und Igel. Auch die Flora bedient sich: Algen, Flechten und über 2500 Pilzarten nutzen Totholz als Nährboden.

+ Wichtiger Verhau: In einer Senke stapelt sich Biotopholz © hl

Weil Deutschland früher fast nur von Wald bedeckt gewesen sei, sagt Sigrid Bender, „haben sich seine Bewohner dahingehend entwickelt, dass sie nicht sehr wanderfähig sind“. Das bedeutet: Verliert der Wald seine Vielfalt, verschwinden viele Tiere und Pflanzen – aber nicht in einen neuen Lebensraum, sondern ganz von diesem Planeten. „Deshalb ist es wichtig, dass man den Standort Wald strukturiert erhält.“

Die Forstwirtschaft versucht, vielfältige Lebensräume zu schaffen mit möglichst vielen Bedingungen: Licht und Dunkelheit, dickes und dünnes Totholz, Totholz, das in der Sonne liegt und auch im Schatten. Die vielen verschiedenen Arten hätten nämlich unterschiedliche Lebensraum-Ansprüche, erklärt Nörr. Er hat ein paar Zahlen mitgebracht, die aus der Bundeswaldinventur stammen, die alle zehn Jahre durchgeführt wird – zuletzt 2012. Bayernweit lag damals der Anteil von Totholz im Privatwald bei 16 Kubikmeter, im Staatsforst bei 35 Kubikmeter pro Hektar. Wünschenswert sind laut Nörr 20 bis 40 Kubikmeter pro Hektar – je nach Alter des Waldes. Im Oberland stieg der Anteil des Biotopholzes im Wald von 24 (2002) auf 32 (2012) Kubikmeter je Hektar. Das hat diverse Gründe. Zum einen haben Stürme und Schneebruch für mehr Kleinholz gesorgt. Andererseits nimmt die Bereitschaft der Waldbauern zu, totes Holz liegen zu lassen – weil sie merken, dass es dem Ökosystem in ihrem Wald guttut und der Staat dies obendrein mit Prämien fördert.

Seit Nörr in Wolfratshausen Dienst tut, seit 2005, versucht er im Bergwald, Biotopholz stehen zu lassen. Was nicht immer einfach, manchmal gar gefährlich ist. Denn an den Berg grenzen unten Häuser, „und es ist uns schon passiert, dass ein Baum ganz oben an der Hangkante abgebrochen und die 100 Meter durch den Wald komplett durchgerutscht ist“. An der Station ist es aber nicht gefährlich, die Natur sich selbst zu überlassen: Ein kleiner Kessel dient quasi als Auffangbecken. Vieles von dem Holz, das darin liegt, knickte unter dem enormen Nassschnee im Jahr 2013 ein und rottet dort nun vor sich hin.

Zum selben Thema: Wie der Mensch im Wald die Biodiversität fördert

Droht von einem abgestorbenen Baum Gefahr für Mensch und Bebauung, wird er – wenn möglich – nicht komplett beseitigt – was für die Stadt die einfachste Lösung wäre. Stattdessen befreien schwindelfreie Baumschnitt-Experten in gefährlicher Arbeit den Stamm von seiner Last, indem sie den Wipfel respektive die Krone kappen. Der stehengelassene Rest des Baumes erfreut Specht und Co. noch einige Jahre.

Mit der Entwicklung im Wald generell ist Robert Nörr durchaus zufrieden. „Ungeachtet dessen, dass wir vieles über Arten noch gar nicht wissen“, sagt der Revierförster: „Ein Artensterben im Wald haben wir nicht“ – auch deshalb, weil immer mehr totes Holz für neues Leben sorgt.

