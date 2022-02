Was Gemeinden alles tun, um gutes Kita-Personal zu finden

Von: Volker Ufertinger

Alle Hände voll zu tun: Der Personalmangel in Kitas ist schon jetzt ein Thema. Der Engpass wird noch größer, wenn 2026 das Recht auf Ganztagsbetreuung in Schulen in Kraft tritt. © Jan-Philipp Strobel / dpa

Der Kampf um gutes Kita-Personal ist ziemlich gnadenlos. Kleine Gemeinden versuchen, mit weichen Faktoren wie Wertschätzung und familiärer Atmosphäre zu punkten.

Bad Tölz-Wolfratshausen – Eltern können ein Lied davon singen: In vielen Kitas ist das Personal knapp. Schon in normalen Zeiten ist die Betreuung nicht immer gewährleistet – und in Corona-Zeiten erst recht. Die Städte tun sich in diesem Fall etwas leichter als die Gemeinden: Sie stellen die Plätze zur Verfügung, alles andere wird einem Träger übergeben, sei es Kirche, AWO, Caritas oder das im Landkreis stark vertretene Kinderland Weyarn. Die kleinen Gemeinden hingegen nehmen den Kampf um gute Mitarbeiter auf – und versuchen vor allem, mit weichen Faktoren zu punkten. „Es ist und bleibt schwierig, Fachpersonal zu finden“, erklärt Michael Grasl, Sprecher der Landkreisbürgermeister.

Kita-Personal ist überall dringend gesucht

In der Kreisstadt Bad Tölz etwa gibt es derzeit zwölf Einrichtungen, von der Krippe Bad Tölz (Kinderland Weyarn) über die Kindertagesstätte Arche Noah (evangelische Kirche) bis hin zum musisch aktiven Montessori-Kindergarten. Hier werden täglich weit über 600 Kinder gefordert, gefördert und bei Laune gehalten. „Wir als Stadt könnten das kaum leisten, das wäre gigantischer organisatorischer Aufwand“, erklärt Pressesprecherin Birte Otterbach. Mit den diversen Trägern habe man gute Erfahrungen gemacht.

Städte delegieren meistens an die Träger

Ähnlich gestaltet sich die Lage in Geretsried. „Wir betreiben keine kommunalen Kitas“, berichtet Pressesprecher Thomas Loibl. Über das Stadtgebiet verteilt sind 18 Einrichtungen sowie eine Großtagespflege und zwei Mittagsbetreuungen, die von verschiedenen Trägern betrieben werden. Bis 15. März läuft das Anmeldeverfahren über das Elternportal „Little Bird“. Ob die Betreiber genügend Personal finden, steht auf einem anderen Blatt. Die Erfahrung lehrt: Es ist jedes Jahr spannend.

Wolfratshausen betreibt zwei eigene Kitas

Einen eigenen Weg beschreitet die Stadt Wolfratshausen, die zwei eigene Kindertageseinrichtungen betreibt, nämlich das Giraffenhaus in Waldram und Nantovinus in Weidach. „Es ist uns eine Freude, beide Häuser ausstatten zu dürfen“, sagt der zuständige Rathausmitarbeiter Martin Melf. „Das Soziale wird in Wolfratshausen großgeschrieben.“

Martin Melf, zuständiger Mitarbeiter der Stadt Wolfratshausen © Hans Lippert

Das gelte auch für die Mitarbeiter. „Bei uns ist niemand eine Nummer“, erklärt Melf. Weiche Faktoren wie Wertschätzung, die familiäre Atmosphäre, die ländliche Umgebung: Das sei für viele Mitarbeiter mindestens genauso wichtig wie die Großraumzulage von 270 Euro, die seit 2020 auch im Münchner Umland gewährt wird.

Zufriedene Kinder bedeutete zufriedene Eltern

Personalsuche bezeichnet Melf als „spannenden Angelegenheit“. Genutzt werden sämtliche Kanäle, von der Stellenanzeige in der Zeitung über das Internet bis hin zur Mundpropaganda. „Wir probieren alles“, so Melf. Dazu gehöre auch, dass man bei Arbeitsmodellen flexibel ist – sprich Teilzeit. Wichtig ist es der Stadt, dass der Betreuungsschlüssel von 1:8 aufrecht erhalten werden kann. Damit sind alle zufrieden: Kinder, Eltern – und nicht zuletzt die Mitarbeiter, die aus genau diesem Grund ihrem Arbeitgeber treu bleiben.

Die Pandemie hat die Lage verschärft

Der Münsinger Bürgermeister Michael Grasl erinnert sich, dass es schon vor der Pandemie schwer war, Personal im Kitabereich zu finden. Auch, weil die Ballungsräume – vor allem das nahe München – mit Zulagen und Vergünstigungen gelockt haben. Bevor man die Ballungsraumzulage gewähren konnte, versuchten viele Gemeinden mit günstigen Dienstwohnungen zu punkten – mit wechselndem Erfolg. „In Münsing haben wir mit dem gemeindlichen Wohnungsbau an der Hauptstraße nachgebessert“, erklärt er.

Ein gutes Arbeitsklima ist extrem wichtig

Auch Grasl hält Faktoren wie gutes Arbeitsklima und einen schönen Arbeitsplatz für zentral. Die Gemeinde als Arbeitgeber eines erfolgreichen Kindergartens in Degerndorf bietet darüber hinaus eine Aus- und Fortbildung einschließlich Aufstieg zur Erzieherin und Kindergartenleitung. „Ich denke, wenn die Konditionen passen, gibt es auch Nachwuchs.“ Sein Fazit: Auch dieser Beruf braucht mehr Wertschätzung und nicht nur Anspruchsdenken.

Klaus Rauchenberger, Bürgermeister in der Jachenau © Archiv

Der Jachenauer Bürgermeister Klaus Rauchenberger schaut schon mit Sorge auf das Jahr 2026, wenn das Recht auf Ganztagsbetreuung in Kraft tritt. „Ich weiß nicht, wo das Personal herkommen soll, es ist jetzt schon eng.“ Bislang ging mit ein wenig Glück immer alles gut. Fünf Erzieherinnen kümmern sich um die Kleinen, die im alten Schulhaus unter einem Dach betreut werden. „Wir haben Massl gehabt“, sagt er. Bei jeder Neubesetzung habe man jemanden gefunden.

Es sei auch schon vorgekommen, dass man für viele Tausend Euro Stellenanzeigen in Zeitungen geschaltet habe, ohne dass es auch nur eine Rückmeldung gegeben hätte. „Und dann hat sich jemand von sich aus gemeldet.“ Rauchenberger findet, dass die Ausbildung zum Erzieher und zur Erzieherin mit fünf Jahren einfach zu lang ist. „In der Zeit verdient man fast nichts“, stellt der Rathauschef fest. Das macht den Job nicht gerade attraktiv. Und das sollte er unbedingt werden.

