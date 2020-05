Wegen der Corona-Pandemie: Stadt stellt alle Projekte erneut auf den Prüfstand

Die Corona-Pandemie bringt auch in Wolfratshausen wirtschaftliche Folgen mit sich. Ob Altstadt, Surfwelle oder Feuerwehrhaus: Bei einer Klausurtagung muss der Stadtrat alle Projekte erneut auf den Prüfstand stellen.

Wolfratshausen – Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Kommune kann derzeit niemand exakt beziffern. Fest steht: Die Einnahmen werden deutlich weniger. „Ich schätze, dass es sich um einen zweistelligen Millionenbetrag handelt, der der Stadt fehlen wird“, prognostiziert Helmut Forster (Liste WOR), Wirtschaftsreferent des Stadtrats.

Corona: Einnahmen der Stadt werden deutlich weniger

„Wir müssen den Investitionsplan überdenken“, kündigt Bürgermeister Klaus Heilinglechner (BVW) an. Dies soll hinter verschlossenen Türen in einer Klausurtagung geschehen, zu der der Rathauschef die zwei Dutzend Bürgervertreter für den 24. oder 25. Juni einladen wird.

Der Ort, an dem das nicht öffentliche Treffen stattfinden wird, ist noch nicht bestimmt. Wichtige Voraussetzung: Die Einhaltung des Infektionsschutzgesetzes kann gewährleistet werden. An der Klausurtagung teilnehmen wird auf jeden Fall Stadtkämmerer Peter Schöfmann, er wird den Räten die aktuelle Steuerschätzung präsentieren. „So können wir uns ein Bild zeichnen, mit was zu rechnen ist“, sagt Heilinglechner. Der Bürgermeister möchte in der Sitzung Ende Juni „keine Momentaufnahme“ erörtern, sondern „den Blick mehrere Jahre nach vorne richten“.

„Alle Projekte kommen auf den Prüfstand“

„Alle Projekt kommen auf den Prüfstand“, sagt Heilinglechner, „heilige Kühe gibt es nicht.“ Er gibt jedoch zu bedenken, dass die Stadt Pflichtaufgaben zu erfüllen hat, dazu zählt die Sanierung und Erweiterung der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg. Das kostet laut Stand der Dinge rund 60 Millionen Euro – eine Summe, die den Stadträten schon vor Ausbruch des Coronavirus Schweißperlen auf die Stirn trieb.

Und: Begonnen hat bereits die Generalsanierung der städtischen Immobilie am Untermarkt 10, dafür hat der Stadtrat 5,5 Millionen Euro bereitgestellt. Heilinglechner schließt nicht aus, dass die Maßnahme noch teurer wird. Natürlich könne der Rat das Vorhaben einfrieren: „Doch macht das Sinn?“, fragt sich Heilinglechner mit Blick auf den jahrelangen Leerstand des Objekts und den daraus resultierenden Vorwurf an den Stadtrat, die Hände in den Schoß zu legen.

Wolfratshausen: Stadt hat Pflichtaufgaben zu erfüllen

Die Aufwertung der Altstadt, eine Surfwelle in Weidach, eine neue Dreifachturnhalle, ein neues Feuerwehrhaus: Dem einen oder anderen Projekt, das zu den freiwilligen Leistungen der Stadt zählt, könnte das fiese Virus den Todesstoß versetzen. „Wer weiß“, meint der Bürgermeister, ob nicht sogar der Stadtbus oder die Sportförderung hinterfragt werden müsse.

In der Klausurtagung sollte „sehr nüchtern, sehr sachlich diskutiert werden“, sagt der Rathauschef, der sehr wohl weiß, dass jede Fraktion „ein Herzensprojekt“ hat, von dem sie sich nur widerwillig verabschieden würde. „Das Ganze wird definitiv schwierig, aber wir müssen gemeinsam einen Weg finden“, so Heilinglechner, der darauf zählt, dass der Stadtrat – sollten unpopuläre Entscheidungen getroffen werden – diese nicht am Tag darauf öffentlich wieder infrage stellt.

Die Rücklagen von derzeit 9,7 Millionen Euro (Anfang 2019 waren es 17,5 Millionen Euro) reichen bei Weitem nicht, um das sportliche Investitionsprogramm wie geplant in die Tat umzusetzen. Nicht zu vergessen: Auch die geplante S-Bahnverlängerung nach Geretsried „müssen wir in die Klausurtagung mitnehmen“, sagt der Rathauschef.

Auch über geplante S-Bahn-Verlängerung wird beraten

Der erste Spatenstich für den Bau der Gleisstrecke in die Nachbarstadt soll 2024 erfolgen, die Flößerstadt ist mit einem zweistelligen Millionenbetrag an dem Vorhaben beteiligt – unter anderem wegen der Tieferlegung der Gleise an der Sauerlacher Straße, auf die Wolfratshausen gepocht hatte.

Heilinglechner übt sich angesichts der düsteren finanziellen Aussichten in Galgenhumor: „Vielleicht sollten alle Stadträte vor der Klausur Lotto spielen.“

cce