„Weltweit einmalige Tradition“: Stadt trifft finale Entscheidung zur Johannifloß-Prozession

Von: Carl-Christian Eick

Die für Samstag geplante Johannifloß-Prozession auf der Loisach in Wolfratshausen ist abgesagt. © Hans Lippert

Sie wäre der Höhepunkt der Internationalen Flößertage in Wolfratshausen gewesen: die Johannifloß-Prozession auf der Loisach. Doch das Hochwasser zwingt die Stadt zu einer traurigen Entscheidung.

Wolfratshausen – Die Organisatoren, allen voran die Stadt und der Verein Flößerstraße, haben gebangt und gehofft. Doch am Mittwoch fiel die Entscheidung: Die für kommenden Samstag (20. Mai) geplante Johannifloß-Prozession auf der Loisach in Wolfratshausen muss aufgrund des hohen Pegelstands des Flusses abgesagt werden. Ausgerechnet, wenn an diesem Wochenende die Internationalen Flößertage – erwartet werden gut 200 Gäste aus ganz Europa – in Wolfratshausen stattfinden.

Floßmeister Josef Seitner hatte schon vor knapp einer Woche eine düstere Prognose abgegeben: „Im Moment sieht es ziemlich bescheiden aus.“ Aufgrund des Hochwassers fahren seit Tagen keine Holzgefährte auf Minga, auch an Christi Himmelfahrt legt kein Floß mit Vatertags-Passagieren ab.

Am Mittwoch warnte das Wasserwirtschaftsamt Weilheim vor „Ausuferungen und Überschwemmungen“. Zwar schwäche sich das für den Dauerregen in den zurückliegenden 24 Stunden verantwortliche Tief über Italien ab „und verliert den Einfluss auf das Wetter in Bayern“. Doch „an der Loisach muss weiterhin mit erhöhten Wasserständen gerechnet werden“. Am Messpegel in Beuerberg ist laut Wasserwirtschaftsamt bereits Meldestufe 1 erreicht.

Pegelstand der Loisach nach den ergiebigen Regenfällen zu hoch

Gegen Abend zog die Stadt am Mittwoch die Reißleine: „Die historische Johannifloß-Prozession muss am Samstag leider entfallen. Der Pegelstand der Loisach ist nach den ergiebigen Regenfällen zu hoch und wird laut Wasserwirtschaftsamt in den kommenden Tagen nicht auf ein fahrbares Maß zurückgehen“, teilte die Kommune mit. Allerdings hatte die Stadt vorsorglich einen Plan B geschmiedet. Im Rahmen des Abendgottesdienstes am Samstag um 19 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Andreas werden die Flößer gesegnet. Gegen 20 Uhr findet auf dem Marienplatz in der Altstadt ein Standkonzert (Stadtkapelle Wolfratshausen und Spielmannszug Gelting) statt. Etwa eine Dreiviertelstunde später marschiert ein Festzug über die Johannisbrücke zur alten Floßlände und weiter zur Loisachhalle.

Kinder können selbst gebastelte Flöße trotzdem zu Wasser lassen

Kurz vor 21 Uhr, so die Stadt, können Kinder am Samstagabend ihre selbst gebastelten Flöße an der alten Floßlände in die Loisach setzen. Einsatzkräfte der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen sichern die Aktion ab.

Die Johannifloß-Prozession, laut Wolfratshausens Bürgermeister Klaus Heilinglechner „eine weltweit einmalige Tradition“, findet nur alle drei Jahre statt – zuletzt 2017. Aufgrund der Corona-Pandemie musste sie im Jahr 2020 ausfallen. Drei Jahre später macht das Hochwasser die Durchführung unmöglich. (cce)

