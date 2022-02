„Wenig bis keine Sachkenntnis“: War Rathaus-Mitarbeiterin mit Projekt Surfwelle überfordert?

Wolfratshausen

Die in Wolfratshausen geplante Surfwelle ist gestorben. Stadtrat Schmidt (Grüne) bezweifelt, dass die richtige Person mit der Abwicklung des Projekts betraut worden ist.

Wolfratshausen – Laut Aktenlage ist die im Stadtteil Weidach geplante künstliche Surfwelle vom Tisch. Der Stadtrat lehnte es in seiner jüngsten Sitzung mit 23:0 Stimmen ab, weitere knapp 144 000 Euro für das Vorhaben bereitzustellen (wir berichteten). Auf ein preisgünstigeres Angebot der Firma „Dreamwave“, der Hersteller der stählernen Wellenkonstruktion, reagierte Rathauschef Klaus Heilinglechner (BVW) bislang nicht. Der Bürgermeister sieht den Ball im Spielfeld des Surfervereins. Auch der hatte angesichts der erneuten Kostensteigerung kapituliert. Sollte es mit Blick auf das inzwischen nachgebesserte Angebot des Kölner Unternehmens zu einem Meinungsumschwung kommen, sei er gesprächsbereit, so Heilinglechner gegenüber unserer Zeitung.

Wolfratshausen: Surfwellen-Projekt muss „abgewickelt werden“

Bleibt es beim Status quo, müsse das Surfwellen-Projekt „abgewickelt werden“, so Stadtrat Dr. Hans Schmidt in der Sitzung des Gremiums in der Loisachhalle. Gegenüber unserer Zeitung konkretisiert Schmidt: „Als Ingenieur verstehe ich unter ,Abwicklung‘ die Realisierung eines Projekts von der Planungsphase bis zur Fertigstellung mit Inbetriebnahme“ – und nicht „den geordneten Abbruch eines Projekts“.

Schmidt hatte in der Sitzung gesagt, dass nach seinem Wissen die Tourismusmanagerin der Stadt, Gisela Gleißl, die „Abwicklung des Projekts“ übernehmen solle. In einer E-Mail an unsere Redaktion schreibt der Grünen-Stadtrat: „Ich habe selbst früher als Projektleiter komplexe Anlagen abgewickelt und weiß, dass hier Fehler große finanzielle Folgen haben können.“ Schmidt war für seinen ehemaligen Arbeitgeber Linde unter anderem maßgeblich am Aufbau einer Erdgasanlage im nordafrikanischen Algerien beteiligt.

Es ging mir um die Frage, ob unser Bürgermeister sieht, welches Risiko er eingeht, wenn er jemanden an diese sehr verantwortungsvolle Stelle setzt, der wenig bis keine Sachkenntnis davon hat, wie ein doch recht umfangreiches Projekt mit Gesamtkosten von bisher circa 1,4 Millionen Euro erfolgreich umgesetzt beziehungsweise ,abgewickelt‘ werden kann.

Vor diesem Hintergrund habe er von Bürgermeister Heilinglechner wissen wollen: „Wie hat sich Frau Gleißl für diese Arbeit qualifiziert?“ Antwort des Bürgermeisters: „Ich werde nicht öffentlich über Mitarbeiter richten.“

Schmidt legt Wert auf die Feststellung, dass es ihm nicht um die Person Gleißl gegangen sei, sondern: „Es ging mir um die Frage, ob unser Bürgermeister sieht, welches Risiko er eingeht, wenn er jemanden an diese sehr verantwortungsvolle Stelle setzt, der wenig bis keine Sachkenntnis davon hat, wie ein doch recht umfangreiches Projekt mit Gesamtkosten von bisher circa 1,4 Millionen Euro erfolgreich umgesetzt beziehungsweise ,abgewickelt‘ werden kann.“ Das heißt: War Gleißl mit dem Job überfordert?

Eine konkrete Antwort bekam der Grünen-Vertreter vom Rathauschef in der Sitzung nicht. (cce)

