Weniger wegwerfen: Neue Reparaturwerkstatt soll Treffpunkt für Wolfratshausen werden

Mehr reparieren statt wegwerfen will die neue Offerte von „Bürger für Bürger“ in Wolfratshausen: Die Nachbarschaftshilfe öffnete eine Reparaturwerkstatt, die auch Treffpunkt sein soll.

Wolfratshausen – Werner Maschke gehört zu der Generation, die kaputte Sachen nicht einfach wegwirft, sondern möglichst richtet. Mit seinem Küchenmixer kam er allerdings nicht selber weiter. Das Kabel war gebrochen, das Gerät schwer zu öffnen. Der 87-jährige Wolfratshauser las in der Zeitung von dem neuen Angebot der Nachbarschaftshilfe Bürger für Bürger: eine Reparaturwerkstatt, in der einem geholfen wird, die aber gleichzeitig ein netter Treffpunkt sein soll.

Beides fand Maschke bei der Eröffnung bestätigt. Sein Mixer funktioniert dank Stefan Sandmaier wieder. Bei frisch gebackenen Waffeln und einer Tasse Kaffee blieb Maschke noch auf einen Ratsch mit Gleichgesinnten. „Man könnte so vieles herrichten, was die Leute wegwerfen. Gerade alte Möbel sind meist sehr robust“, sagt Sandmaier, von Beruf Schreiner.

Neben dem Gedanken der Nachhaltigkeit liegt den Initiatoren Ines und Peter Lobenstein sowie Anita Dollinger und Eva-Maria Rühling die Integration am Herzen. Wie bereits in der 2016 gegründeten Radlwerkstatt sollen alle Menschen zu dem Reparatur-Café Zugang haben und ihre Fähigkeiten einbringen können. „Wir wollen auch Flüchtlinge einbinden, die Zeit und handwerkliches Geschick haben“, sagt Ines Lobenstein, Vorsitzende des Helferkreises Asyl. Einen jungen Asylbewerber hatte sie gleich mitgebracht. Er ist Spezialist für Handys.

Die Reparatur selbst ist kostenlos, eine Spende für Kosten, die durch das Angebot entstehen, wird aber erwartet. Auch müssen die Kosten für benötigte Ersatzteile selbst getragen werden beziehungsweise diese selbst besorgt werden. Ein Stammteam von vier bis fünf Ehrenamtlichen versucht unter anderem Kleinelektrogeräte, Kleinmöbel und Spielzeug wieder flott zu bekommen. „Die Hilfe zur Selbsthilfe soll im Vordergrund stehen. Dadurch entwickeln sich automatisch Gespräche und vielleicht auch Bekanntschaften“, sagt der Vorsitzende von Bürger für Bürger, Peter Lobenstein.

Die Werkstatt befindet sich am Obermarkt 20 in dem Rückgebäude, in dem früher die Klecks-Schule der Phantasie untergebracht war. Der Bildhauer Ulrich Palick hat die Räume mittlerweile gemietet und stellt sie Bürger für Bürger jeden Donnerstag von 15 bis 19 Uhr zur Verfügung. Die Stadt unterstützt den Treff.

Ulrich Palick ist Mitarbeiter der Radlwerkstatt und Mitglied im Helferkreis Asyl. „Ich finde es wichtig, möglichst viele Angebote des Zusammenseins zu schaffen“, sagt er. „Nur so können Vorurteile gegenüber Flüchtlingen abgebaut werden.“ Auch wer nichts instandzusetzen hat, ist willkommen, an den Donnerstagnachmittagen (außer an Feiertagen) auf eine Tasse Kaffee in der Werkstatt vorbeizuschauen. Tanja Lühr

