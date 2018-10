Wenn Sodbrennen zur Krankheit wird

Informationen aus der Kreisklinik

Immer mehr Menschen leiden an der so genannten Reflux-Krankheit, bei der Magensaft in die Speiseröhre aufsteigt. Dr. Stefan Schmidbauer, Chefarzt der Chirurgie in der Kreisklinik Wolfratshausen, erläutert Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten.