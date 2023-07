Bauausschuss der Stadt Wolfratshausen

Von Carl-Christian Eick schließen

Der Bauausschuss des Wolfratshauser Stadtrats hat 40.000 Euro für neuen Kleintraktor genehmigt. Das Arbeitsgerät wird allerdings nicht mit Strom angetrieben.

Wolfratshausen – Rathauschef Klaus Heilinglechner saß in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Stadtrats der Schalk im Nacken. Das Gremium musste entscheiden, ob außerplanmäßig 40.000 Euro bereitgestellt werden, um einen neuen Kleintraktor zu kaufen. „Für den Hausmeister, nicht für den Bürgermeister“, scherzte Heilinglechner.

„Werden Schulhof nicht verkleinern“: Deswegen kauft die Stadt keinen Kleintraktor mit E-Antrieb

Schon 2020 wurde ein Hakotrac aus dem Fuhrpark des Gebäudemanagements außer Betrieb genommen. Das Fahrzeug diente zuletzt als Räumfahrzeug rund um die städtischen Gebäude an der Bahnhofstraße, an der Münchner Straße und an der Musikschule am Untermarkt. Eine Reparatur war unwirtschaftlich, ergo versteigerte die Stadt den Hakotrac. Das Höchstgebot lag bei 3050 Euro.

Als Ersatz bekam der städtische Hausmeister den gebrauchten Kubota-Traktor der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg – für die Schule wurde laut Heilinglechner für rund 48 000 Euro ein neuer Kubota angeschafft.

Eine umfassende Reparatur des Altfahrzeugs ist nicht wirtschaftlich

Inzwischen hat das alte Gerät 20 Jahre auf dem Buckel und befindet sich „aufgrund seiner hohen Laufleistung und den vielen Betriebsstunden in einem Zustand, für den sich eine umfassende Reparatur wirtschaftlich nicht mehr vertreten lässt“. Fast 6000 Euro würde die Generalüberholung verschlingen, bis der Traktor den TÜV-Segen bekommen würde. Doch angesichts des Gesamtzustands muss nach Einschätzung des Rathaus-Referats Bauen und Liegenschaften damit gerechnet werden, „dass neben zahlreichen Kleinreparaturen spätestens in zwei Jahren, wenn eine erneute TÜV-Vorführung erforderlich ist, erneut hohe Werkstattkosten zu erwarten sind“.

Wirtschaftlicher sei eine Neuanschaffung – ein Modell des japanischen Herstellers Iseki koste knapp 40 000 Euro, so die Verwaltung. Selbstverständlich werde versucht, das Altfahrzeug noch zu Geld zu machen.

Grünen-Stadtrat hakt nach: Warum kein Kleintraktor mit E-Antrieb?

„Ein Traktor mit Elektroantrieb wäre fortschrittlicher“, merkte Rudi Seibt (Grüne) mit Blick auf die geplante Anschaffung an. Ob die Verwaltung denn auch „konkret“ nach einem mit Strom befeuerten Arbeitsgerät gesucht habe? „Ja“, antwortete Thomas Wenig vom Rathaus-Referat Bauen und Umwelt. Aber: Ein E-Traktor „kommt nur auf eine Einsatzzeit von zwei Stunden“, bis er wieder an die Steckdose müsse. Im Winter dauere beispielsweise die Räumung des Schulhofs der Grund- und Mittelschule am Hammerschmiedweg in den Morgenstunden mindestens drei Stunden. „Und nach Schulbeginn geht’s sofort weiter“, berichtete Wenig.

Zu diesem Zeitpunkt übermannte der Schalk auch den Sprecher der Bürgervereinigung Wolfratshausen, Josef Praller: „Wir werden den Schulhof nicht verkleinern“, damit ein Elektro-Kleintraktor eingesetzt werden könne. Einstimmiger Beschluss: Die 40.000 Euro werden bereitgestellt. (cce)

Unser Wolfratshausen-Geretsried-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.